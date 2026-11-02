2027 충청유니버시아드 성화봉송 주자 1500명 모집

▲2027 충청 하계세계대학경기대회 조직위원회가 충청권 전역에 대회의 열기를 불어넣을 성화봉송 주자 모집에 본격 착수한다. 성화봉송 주자 모집 포스터 ⓒ2027 충청 하계세계대학경기대회 조직위원회

2027 충청 하계세계대학경기대회 조직위원회가 대회 개막을 알릴 성화봉송 주자 모집에 나섰다.

조직위원회는 2일부터 12월 31일까지 두 달간 성화봉송 주자를 공개 모집한다고 밝혔다.

성화봉송은 내년 7월 12일부터 23일까지 12일간 대전·세종·충북·충남 등 충청권 21개 시·군·구에서 진행된다.

전체 봉송 거리는 1460㎞로, 1500여 명의 주자가 참여해 충청권 전역에 대회의 열기를 전할 예정이다.

지원 자격은 봉송 시작일 기준 만 14세 이상으로, 건강하게 성화봉송을 수행할 수 있는 내·외국인이면 누구나 신청할 수 있다.

조직위는 희망 봉송 구간 거주자와 대학생, 체육인, 사회관계망서비스(SNS) 활동자, 지역 홍보에 관심 있는 지원자 등을 우대할 방침이다.

참가 희망자는 원하는 봉송 구간을 선택한 뒤 온라인 구글폼으로 신청하거나 공식 홈페이지에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

최종 선발 결과는 심사를 거쳐 2027년 2월 개별 통보하고 공식 홈페이지에도 발표할 예정이다.

선발된 주자에게는 티셔츠와 반바지, 모자, 양말 등 전용 봉송용품과 기념품, 참가증서가 제공된다.

조직위 관계자는 “성화봉송은 대회 개막을 알리고 희망의 빛을 충청권 곳곳에 전하는 뜻깊은 여정”이라며 “국민과 지역 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

2027 충청 하계세계대학경기대회는 내년 8월 1일부터 12일까지 충청권 4개 시·도에서 개최되며, 세계 150여 개국에서 선수단 1만5000여 명이 참가할 예정이다.