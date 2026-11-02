안산시 상상스테이션, 이주배경 청년 문화예술 프로젝트 공모 선정

경기 안산시 청년센터 상상스테이션이 2027년 전국단위 ‘사회이슈 대응을 위한 창의적 해결방안 지원사업’ 공모에 선정되어 9700만 원의 사업비를 확보했다.

▲청년센터 상상스테이션 전경 ⓒ 안산시 제공

이번 사업은 ‘이주배경 청년 주도의 지역사회 관계망 형성을 위한 문화예술 커뮤니티 프로젝트’로, 이주배경 청년이 단순 수혜자가 아닌 지역사회의 주체로 성장하도록 돕는 데 목적이 있다. 이를 위해 내국인 청년과의 지속적인 공동활동을 통해 관계망을 구축하고 문화예술을 매개로 한 교류를 추진한다.

사업은 2027년 1월부터 1년간 세 단계로 진행된다. 먼저 ‘다배움’ 단계에서는 문화다양성 이해와 소통, 문화예술 기획 교육이 이뤄지고, ‘다만듦’ 단계에서는 공연·전시·영상·사진 등 다양한 프로젝트를 청년들이 직접 기획·실행한다. 마지막 ‘다이음’ 단계에서는 결과물을 지역 주민과 나누는 통합 문화예술 행사를 개최할 계획이다.

특히 이 프로젝트는 청년들이 기획과 실행 전 과정을 주도한다는 점에서 기존 일회성 문화체험과 차별화되며, 상상스테이션은 그간 구축한 문화예술 인프라와 전문가 협력 네트워크를 활용해 프로젝트가 지역사회에 효과적으로 확장되도록 지원할 방침이다.

이번 공모 선정으로 상상스테이션은 청년 활동 중심지로서 기능을 더욱 확장하고, 이주배경 청년 및 내국인 청년 간의 교류와 지역사회 연계를 강화해 나간다.

이민근 안산시장은 “이주배경 청년들이 자신의 경험과 강점을 바탕으로 지역사회에서 주도적 역할을 할 수 있도록 지속적으로 지원할 것”이라며 “다양한 배경의 청년들이 서로 이해하며 함께 성장하는 토대가 마련될 것”이라고 밝혔다.

한편, 상상스테이션은 개소 1년 만에 ‘우수 경기청년공간’으로 선정돼 도비 1,000만 원을 확보했고, 9월에는 청년의 날 축제를 주관하며 청년 참여와 지역사회 활동을 활발히 지원하고 있다.