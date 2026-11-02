광명시, '지역공동체 자산화' 전문가·행정 연구협력 체계 구축

경기 광명시가 지역공동체 자산화 정책의 실효성을 높이기 위해 전문가와 행정이 함께하는 연구 협력체계를 구축하고 지역순환경제 활성화에 나섰다.

2일 광명시에 따르면 시는 이날 시청 영상회의실에서 ‘지역경제전략연구센터팀 자문단’ 첫 회의를 열고 지역공동체 자산화 관련 연구 과제와 정책 발전 방향을 논의했다.

▲박승원 광명시장이 ‘지역경제전략연구센터팀 자문단’ 회의를 주재하고 있다. ⓒ광명시

지역공동체 자산화는 지역에서 창출한 부가 지역 안에서 소비와 생산, 재투자로 이어지도록 해 시민과 소상공인, 지역기업이 함께 성장하는 지역순환경제 생태계를 조성하는 전략이다.

시는 지난 8월 사회연대경제과에 지역경제전략연구센터팀을 신설하고 관련 정책 연구와 실행전략 구체화에 힘을 쏟고 있다. 이번 자문단 구성도 정책의 전문성과 실행력을 높이기 위한 조치다.

자문단에는 지역화폐와 사회연대경제 육성, 공공조달 활성화, 사회연대금융 등 각 분야 외부 전문가 7명이 참여한다. 전문가의 연구 역량과 행정의 정책 추진 경험을 결합해 연구 과제를 발굴하고 정책 방향을 구체화하는 한편, 연구 성과를 실제 정책으로 연결하는 역할을 맡는다.

첫 회의에서는 지역공동체 자산화의 실행력을 높이기 위한 분야별 정책 제안도 이어졌다.

먼저 김종빈 ㈜더함에스디 부대표는 ‘주거공간을 기반으로 한 공동체 활성화 방안’을, 신승은 코나아이㈜ 전무는 ‘광명사랑화폐 승수효과 강화 방안’을, 장지연 한국사회가치연대기금 사무총장은 ‘광명형 사회연대경제 금융 모델 구축 방안’을 각각 제시했다.

시는 앞으로 자문단 운영회의와 정책 세미나를 정기적으로 개최해 연구 과제를 발굴하고 구체화할 계획이다. 전문가들의 제안과 연구 성과를 정책에 반영해 지역공동체 자산화의 실질적인 성과로 이어간다는 구상이다.

특히 전문가 중심의 자문체계에 사회연대경제 활동에 참여하는 시민 등 현장 주체의 참여를 단계적으로 확대할 방침이다. 이를 통해 시민의 경험과 의견이 정책 수립부터 실행까지 반영되는 협력 구조를 만들어 나갈 계획이다.

박승원 시장은 “지역공동체 자산화 정책이 실질적인 성과로 이어지려면 분야별 전문성을 결집하고 현장의 목소리를 정책에 담는 과정이 중요하다”며 “전문가와 행정, 시민이 함께 연구하고 실행하는 협력체계를 바탕으로 지역의 자산과 역량을 키우고 지역경제의 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.