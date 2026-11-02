원주시, 진한 가을빛 이야기 '행복원주' 11월호 발간

원주시가 가을 풍경과 시민들의 삶의 이야기를 담은 시정소식지 ‘행복원주’ 2026년 11월호를 발간했다.

이번 11월호 표지와 본문에는 늦가을 정취를 풍기는 치악산둘레길 9코스 자작나무길의 풍경을 생생한 사진으로 전한다.

▲ ‘행복원주’ 2026년 11월호. ⓒ원주시

가을빛으로 물든 원동마을의 역사와 풍경, 마을 주민들의 이야기를 통해 원주의 지역 자산과 삶의 흔적도 조명했다.

공간 소개 코너인 '원주여기어때'에서는 시민 여가 활동을 지원하는 공공 체육시설 '원주 남부 복합체육센터'를 상세히 안내한다.

이어 육상 명문으로 자리매김한 반곡중학교 학생들의 열정과 희망 메시지를 담았다.

원주를 빛내는 인물들의 특별한 이야기도 수록했다.

명품 보컬리스트 가수 이소정의 원주시 홍보대사 위촉 소식을 비롯해 복숭아 명인 신나라농원 신문선 대표, 제8대 인열왕후 윤여진 씨의 삶과 활동을 소개한다.

이 밖에도 보건소 소통소통 코너, 이달의 그림책 '카비카라가 왔어요', 생활 법률, 소통, 반려문화, 의정 소식을 담은 행복알림과 문화예술 소식을 전하는 컬쳐 앤 원주 등 읽을거리를 수록했다.

행복원주는 시민 누구나 무료로 구독할 수 있으며 카카오톡 행복원주 채널을 추가하면 모바일로 받아볼 수 있다.

전자책(e-book) 열람을 비롯해 유튜브, 점자책 등 다양한 매체로도 만날 수 있다.