주민 1인당 연 28회 이용하는 정선 와와버스 "한파·폭염 걱정도 끝"

정선군 공영버스인 와와버스의 연간 이용객은 100만 명이다.

이를 지난 9월 말 기준 정선군 인구 3만 5,137명으로 계산하면 주민 1인당 연간 이용은 약 28회꼴이다.

▲와와버스 스마트 쉼터. ⓒ정선군

정선군은 이같은 와와버스의 이용객 편의를 높이기 위해 스마트 쉼터 확대에 나섰다.

정선군은 올해 정선읍 봉양주공아파트 승강장과 남면 민둥산역 승강장 등 스마트 쉼터 2개소를 11월 중으로 설치하기로 했다.

스마트 쉼터는 온열의자, 냉난방기, 공기청정기, 버스정보안내기 등 첨단 편의시설을 갖춘 공간이다.

겨울철 한파, 여름철 폭염, 미세먼지 등 기상 환경에 취약한 노약자, 장애인, 아동 등 교통 약자들이 안전하게 버스를 이용할 수 있도록 돕는다.

정선군은 그동안 정선군 관내에 총 13개소의 스마트 쉼터를 설치·운영하며 군민이 체감하는 공영버스 기반을 확충했다.

지방소멸대응기금을 투입해 유동인구와 탑승객이 많은 정선읍 정선2교 교차로 일원, 고한읍 하이원리조트 입구, 신동읍 회전교차로 일원 등에 사업을 추진했다.

이와 함께 인구 밀집 지역 내 순환 노선 신설, 배차 추가 등을 통해 정선군민의 실질적인 이동 편의를 개선했다.

화암면, 여량면, 임계면 등 주요 지역에도 와와버스 승강장 14개소를 정비해 교통복지 서비스를 제공하고 있다.

정선군은 지난 8월 전국 최초로 모든 공영버스 차량에 인공지능 기반 공영버스 이용객 분석 시스템을 도입해 운영하여 별도의 교통카드 태그 없이도 편리하게 버스를 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

아울러 실시간 버스정보시스템 서비스와 승차벨 서비스를 도입해 이용객의 안전성과 편의성을 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

이덕종 정선군 교통관리사업소장은 "와와버스는 군민의 생활과 밀접한 주요 거점을 연결하고 이동권 보장을 통해 지역 활성화에 기여하고 있다"며 "군민이 일상에서 겪는 사소한 불편까지 개선하고 군민이 체감할 수 있는 교통서비스를 제공하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.