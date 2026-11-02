여수국가산단, 화학산업 기반 반도체 소부장 공급거점화 '총력'

전남광주 여수시가 여수국가산단을 화학산업 기반의 반도체 소부장 공급거점으로 육성해 새로운 성장 동력으로 삼아나갈 계획이다.

2일 여수시에 따르면 여수산단은 글로벌 공급과잉과 원가경쟁 심화로 범용 석유화학산업이 어려움을 겪고 있다.

이에 여수시는 기존 화학 생산설비와 축적된 정제·공정기술을 활용해 반도체 등 첨단산업의 소재 공급망에 참여할 수 있는 새로운 성장동력을 마련한다는 구상이다.

▲여수국가산단ⓒ여수시

특히 호남권 반도체 클러스터에 여수국가산단을 소재 공급기지로 편입시켜 독보적인 후방 소재 공급망 체계를 완성할 방침이다.

다시 말해 광주 중심의 호남권 반도체 국가산단이 메모리와 첨단 패키징 위주의 전방 산업이라면, 여수산단은 특수가스와 전구체, 고순도 식각액 등 핵심 화학 소재를 책임지는 후방 공급거점으로 육성하겠다는 것이다.

여수산단이 반도체 화학소재 산단으로 전환을 시도하는 것은 여러가지 가능성 때문이다.

먼저 여수산단은 화학 원료 수급과 산업 생태계 측면의 장점이 있다. 반도체 제조공정에는 웨이퍼 세정과 식각 등에 사용되는 고순도 화학약품, 특수가스, 정밀화학 소재 등이 필요하고, 이들 제품은 미량의 불순물도 품질에 영향을 미칠 수 있어 정밀 정제기술과 안정적인 품질관리 역량이 중요하다.

이런 측면에서 여수산단은 에틸렌·프로필렌 등 기초유분 생산시설과 정밀화학 하이테크 정제 설비를 갖춘 국내 최대 규모의 산업단지라는 장점을 보유하고 있다.

또 대규모 화학물질을 취급할 수 있는 기업간 파이프 라인과 유틸리티, 저장 시설 및 수출입이 용이한 여수광양항 등 인프라를 확보하고 있다.

아울러 호남권 반도체 클러스터와 여수산단 화학소재 기반을 연계함으로써 국토 균형발전과 강력한 서남권 공급망 허브 구축이 가능한 것도 강점으로 꼽힌다.

이를 토대로 여수시는 여수산단의 호남권 반도체 클러스터 편입과 소부장 특화단지 연계산단 지정, 초고순도 정제 및 신뢰성 테스트베드 구축, 반도체 밸류체인 구축 및 인력양성을 지원할 방침이다.

여수시의 구상과 궤를 같이해 여수산단 기업들도 반도체용 화학소재를 공급하거나 관련 사업을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

주요 분야는 반도체 세정용 이소프로필알코올(IPA)과 고순도 암모니아수, 질산, 황산, 산업용 가스, 포토 공정의 PGMEA, 패키징 공정의 에폭시, 하우징 소재 등이다.

시는 기업별 실제 공급제품과 사업화 단계, 기술개발 수요를 구분해 고순도 세정·식각 소재, 특수가스 등 유망 분야를 발굴할 계획이다. 생산·공급 중인 제품은 경쟁력 강화를 지원하고, 신규 진출을 검토하는 분야는 연구개발과 실증, 수요기업 협력 가능성을 살필 방침이다.

이를 위해 시는 지난 9월 30일 통합특별시, 전남테크노파크, LG화학, TKG휴켐스, 한국바스프, 재원산업, 에어리퀴드코리아, 남해화학, 한화솔루션, GS칼텍스 등 관계기관과 기업이 참여하는 여수산단 반도체 클러스터 협의체를 구성했다.

서영학 여수시장은 "여수산단은 석유화학과 정밀화학 분야에서 축적된 생산·정제기술을 바탕으로 반도체용 고순도 소재산업과 연계할 수 있는 기반이 있다"며 "관련 기업의 수요를 토대로 기술개발과 투자 여건을 마련하고, 호남권 반도체 클러스터의 소재 공급망에 여수산단이 참여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.