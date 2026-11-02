포항시, 중국 절강미디어대학과 손잡고 현지 관광객 유치 나선다

교육·현장체험·공동 콘텐츠 제작 연계해 중국 관광시장 공략

경북 포항시가 중국 절강미디어대학교와 관광 홍보 협력체계를 구축하고 현지 관광객 유치 확대에 나섰다.

포항시는 2일 중국 절강미디어대학교에서 포항 관광·문화 홍보와 한·중 관광교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협력은 지난 7월 진행한 중국 대학생 초청 팸투어가 현지에서 좋은 반응을 얻은 데 따른 후속 조치다.

당시 학생들이 포항의 주요 관광지와 문화자원을 체험한 뒤 제작한 콘텐츠 18건은 중국 현지 SNS에서 누적 조회수 약 1,038만 회를 기록했다.

양 기관은 협약을 통해 대학 계절학기와 연계한 관광·문화 체험 및 학생 교류를 비롯해 관광콘텐츠 공동 제작, 중국 현지 SNS와 미디어 홍보, 지속적인 교류 프로그램 발굴 등에 협력하기로 했다.

특히 중국 대학생들이 포항을 직접 방문해 관광자원을 체험하고 이를 콘텐츠로 제작하는 방식으로 현지 홍보 효과를 높인다는 전략이다.

단순한 관광지 소개를 넘어 젊은 세대의 시각을 반영한 콘텐츠로 중국 관광객과의 접점을 넓히겠다는 취지다.

포항시는 이번 협약을 계기로 대학 교육과 관광을 연계한 교류 프로그램을 확대하고, 현지 홍보를 실질적인 방문 수요로 연결하는 데 주력할 방침이다.

배용수 포항시 부시장은 “절강미디어대학교와의 지속적인 협력을 통해 포항의 관광 매력을 중국에 알리고 실질적인 관광객 유치로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.