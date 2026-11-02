포스코홀딩스, 3분기 영업이익 9450억 원…전년比 48% 증가

철강 수익성 회복이 실적 견인…이차전지소재 부진은 부담

트리플코어 전략 성과 가시화…재무건전성도 강화

포스코홀딩스가 철강 부문의 수익성 회복과 에너지 사업의 실적에 힘입어 3개 분기 연속 실적 개선세를 이어갔다.

포스코홀딩스는 2일 2026년 3분기 연결기준 매출 19조1410억 원, 영업이익 9450억 원, 순이익 3800억 원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 약 48% 증가했다.

이번 실적은 포스코그룹이 추진하는 철강·이차전지소재·에너지 중심의 '트리플코어' 전략이 사업 부문 간 수익성을 상호 보완한 결과로 풀이된다.

특히 철강 부문의 실적 회복이 그룹 전체 수익성을 끌어올렸다. 포스코는 원료 가격 상승에도 판매가격 인상과 판매량 증가에 힘입어 4개 분기 만에 영업이익 4000억 원대를 회복했다.

이차전지소재 부문은 다소 부진했다. 포스코퓨처엠이 양극재 판매 회복과 판가 상승으로 전분기 대비 수익성을 개선했지만, 글로벌 리튬 가격 하락과 포스코아르헨티나의 동절기 생산량 감소 등 계절적 요인으로 영업손실을 기록했다.

인프라 부문은 포스코인터내셔널의 가스전 사업과 인도네시아 팜 사업의 생산 확대에 힘입어 안정적인 수익성을 유지했다. 포스코이앤씨도 수주 증가에 따라 전분기 대비 영업이익이 늘었다.

포스코그룹은 미래 성장동력 확보를 위한 사업 투자도 이어가고 있다. 철강 부문에서는 지난 9월 광양제철소 자동차용 용융아연도금강판 생산설비인 8CGL을 착공했으며, 이차전지소재 부문에서는 포항 삼원계 양극재 생산설비의 LFP 체제 전환과 포스코아르헨티나 리튬 2공장 준공을 추진했다.

에너지 부문에서는 미국 펜실베이니아주 셰일가스 기업 코드(Chord)의 자산 지분 100% 인수계약을 체결해 LNG 환산 기준 연간 약 100만t 규모의 생산 물량을 확보했다.

재무건전성도 개선됐다. 포스코홀딩스는 선제적인 현금 확보와 원화 강세 등에 힘입어 순차입금을 4조3000억 원 줄였으며, 부채비율도 6.7%포인트 낮췄다.

포스코홀딩스는 트리플코어 전략을 중심으로 핵심 사업의 수익성을 높이고 미래 성장 기반을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.