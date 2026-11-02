동국대 WISE캠퍼스 박물관, '같이 발굴, 가치 전시' 개최

동국대학교 WISE캠퍼스 고고미술사학과와 박물관이 주최하고, 국가유산청 국립문화유산연구원 국립경주문화유산연구소(소장 임승경)가 주관하는 특별전 '같이 발굴, 가치 전시'가 11월 3일부터 2027년 5월 30일까지 동국대 WISE캠퍼스 박물관에서 열린다.

이번 특별전은 2020년 경주 구황동 지석묘를 시작으로 2021~2025년까지 경주 쪽샘지구에서 이어진 공동발굴조사의 과정과 성과를 소개하는 자리이다. 국립경주문화유산연구소와 동국대학교 WISE캠퍼스는 연구소의 발굴조사 전문성과 대학의 교육과정을 연계하여 학생들에게 발굴조사부터 유구·유물의 기록, 출토유물의 정리와 발굴조사 보고서 작성에 이르는 과정을 직접 경험할 수 있도록 하였다.

전시는 2부로 구성되는데, 1부 ‘공동발굴조사 주요 성과’에서는 경주 구황동 지석묘와 쪽샘지구 K170호단독부장곽(방형의 형태로, 무덤의 주인공이 묻히는 매장시설과 별도로 조성되어 부장품을 넣어 둔 매장시설)의 모습을 재현하고 신라고분의 주요 조사 성과와 출토유물을 공개한다.

2부 ‘발굴현장에서 박물관까지’ 에서는 조사에 참여한 재학생들의 발굴 현장 사진과 작업복, 실습 수첩 등을 유물과 함께 교차 전시하여 현장감을 더하고, 재학생들의 실습과정에서 직접 작성한 실측 도면과 유물 세척·복원과정 기록도 함께 전시한다,

고고미술사학과 관계자는 이번 전시의 가장 큰 특징은 고고미술사학과 교수진의 지도하에 재학생이 전시 기획부터 콘텐츠 제작, 해설까지 전 과정을 주도한 '재학생 주도형 교육전시'라고 강조했다.

선발된 학생 큐레이터(Student Curator) 실무단이 전시 동선 기획, 유물 캡션 작성, 전시 패널 디자인에 직접 참여했으며, 전시 기간 중에는 발굴부터 전시 기획까지 참여한 재학생들이 도슨트로 나서 관람객에게 전시를 직접 해설한다.

아울러 이번 특별전의 개최를 기념하여 전시 도록 '같이 발굴, 가치 전시'도 발간한다.

도록에는 경주 구황동 지석묘와 쪽샘지구 공동발굴조사의 주요 성과를 비롯하여 발굴 현장에서 유물의 정리·기록, 전시 기획에 이르기까지 연구소와 대학이 함께한 과정을 담아 공동발굴조사 성과를 체계적으로 정리하고, 발굴조사와 교육·전시를 연계한 협력 사례를 기록하여 향후 학술연구와 고고학 교육을 위한 기초자료로 활용할 수 있도록 하였다.

한편, 동국대학교 WISE캠퍼스는 국립경주문화유산연구소와 2026년부터 경주 금척리 고분군에서도 공동발굴조사를 이어가고 있으며, 축적한 조사 경험과 협력체계를 바탕으로 금척리 고분군의 학술적 가치를 밝히고, 대학생들에게 지속적인 현장 조사와 연구 참여 기회를 제공하고 있다.

전시는 동국대 WISE캠퍼스 박물관(도서관 1층)에서 무료로 관람할 수 있으며, 관람 시간은 월~금 오전 10시부터 오후 5시까지다.