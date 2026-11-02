정부 국토대전환추진단, 한전·켄텍·에너지밸리 현장 점검

▲강상구 나주부시장이 빛가람혁신도시 조성과 산학연 생태계 구축 성과를 소개하고 있다.2026.10.30.ⓒ나주시

국무조정실 국토공간대전환추진단이 전남광주통합특별시 나주 빛가람혁신도시를 찾아 공공기관 이전에 따른 지역산업 성장 성과를 점검하고, 호남권 에너지산업 육성을 위한 발전방안을 모색했다.

나주시(시장 윤병태)는 국무조정실 국토공간대전환추진단(단장 권혜린)이 지난달 30일 '국토대전환 현장랩(Lab)'의 일환으로 한국에너지공과대학(KENTECH·켄텍)와 에너지밸리를 방문해 지역 혁신성장 성과를 살펴보고 향후 발전방향을 논의했다고 2일 밝혔다.

이번 방문은 지난 5월 경북 포항에 이어 두 번째로 진행된 국토대전환 현장랩이다.

지역에서 실질적인 성과를 거두고 있는 성장모델을 발굴해 국가균형발전 정책으로 확산하기 위해 마련됐다.

특히 한국전력공사를 중심으로 조성된 에너지밸리에 357개 기업이 참여해 약 8400억 원의 투자와 4000여 명의 고용을 창출한 성과가 주목받으면서, 공공기관 2차 이전을 통한 혁신도시 성장동력 확충에도 관심이 쏠리고 있다.

앞서 포항에서는 앵커기업과 대학의 역량을 결합한 지역 성장모델을 살펴봤다면, 이번 나주 방문에서는 공공기관 이전을 기반으로 기업과 대학, 연구기관이 협력하며 산업 생태계를 구축한 과정에 초점이 맞춰졌다.

나주 빛가람혁신도시는 한국전력과 한전KPS, 전력거래소 등 에너지 분야 공공기관이 이전하면서 국내 에너지산업의 주요 거점으로 성장해 왔다.

특히 한전을 중심으로 추진된 에너지밸리에는 현재 357개 에너지기업이 참여하고 있으며, 약 8400억 원의 투자 유치와 4000여 명의 고용 창출 성과를 거둔 것으로 나타났다.

공공기관 이전이 단순한 기관 재배치를 넘어 기업 유치와 일자리 창출, 지역산업 육성으로 이어지고 있다는 점에서 국가균형발전 정책의 주요 사례로 평가받고 있다.

이날 간담회에는 권혜린 추진단장과 강상구 나주시 부시장, 박진호 켄텍 총장 직무대행, 한국전력 관계자 등이 참석해 혁신도시 조성 이후의 산업 성장 성과와 향후 발전과제를 공유했다.

강상구 부시장은 공공기관 1차 이전을 시작으로 에너지밸리 조성과 켄텍 설립에 이르기까지 나주 에너지산업 생태계의 발전 과정을 설명했다.

이와 함께 교육·문화·교통·의료 등 정주여건 개선 노력과 총사업비 약 1조 2000억 원 규모의 인공태양 핵융합 연구시설, 국립 나주 에너지전문과학관 등 미래 에너지산업 기반 확충 현황도 소개했다.

이어 켄텍에서는 대학의 연구역량과 전문인재 양성 기능을 지역기업의 성장과 연계하는 산학협력 모델이 주요 의제로 다뤄졌다.

켄텍은 한전그룹사와 대기업, 중견·중소기업 등 141개 기업이 참여하는 산학협력 플랫폼인 '패밀리기업'을 통해 공동 연구개발과 기술사업화, 실증 등을 지원하고 있다.

또한 K-그리드 분야 전문인재 양성과 창업밸리 조성, 에너지 스타트업 육성 등을 통해 지역 에너지산업의 경쟁력을 높이기 위한 협력방안도 공유했다.

한국전력은 기후테크 스타트업 육성과 한전기술지주를 통한 투자 및 기술사업화 추진계획을 설명했다.

특히 우수기술 이전과 전력연구원 실증 인프라 제공 등을 통해 지역기업의 기술 경쟁력과 사업화 역량을 강화하는 협력모델을 제시했다.

추진단은 간담회에 이어 에너지밸리 입주기업인 ㈜칼선을 방문해 공공기관과 기업 간 협력을 통한 성장사례를 살펴봤다.

이 자리에서는 기업이 인력 채용과 연구개발 과정에서 겪는 어려움 등 현장의 애로사항을 청취하고 지역산업의 지속 가능한 성장방안을 논의했다.

강상구 나주시 부시장은 "나주는 공공기관 1차 이전과 에너지밸리 조성을 통해 축적한 산업기반에 켄텍의 연구·인재 양성 역량과 미래 에너지산업의 성장동력을 더해 새로운 도약을 준비하고 있다"며 "공공기관 2차 이전을 통해 산업과 교육·연구, 정주여건이 함께 성장하는 혁신생태계를 완성하고 전남광주통합특별시의 핵심 성장거점으로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다