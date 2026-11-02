농업인의 날엔 빵 대신 가래떡…평창군, 우리 농산물 홍보 캠페인

평창군이 2일 대화면 더위사냥축제장에서 열린 농업인의 날 행사와 연계해 '우리 농산물이 좋아요' 캠페인을 했다.

평창군과 식생활교육 평창네트워크가 공동으로 추진했다.

▲ '우리 농산물이 좋아요'. ⓒ평창군

평창 농산물의 우수성을 알리고 우리 쌀 소비를 촉진하기 위해 마련했다.

현장에서는 평창 잡곡 홍보와 우리 농산물 퀴즈 맞히기, 가래떡 나눔 행사를 진행했다.

퀴즈를 통해 방문객들이 우리 농산물 정보를 쉽고 재미있게 접하도록 돕고 가래떡 나눔으로 우리 쌀의 친숙함과 가치를 전달해 농산물 홍보 효과를 높였다.

평창군은 앞으로도 식생활교육 평창네트워크와 협력해 지역 농산물 소비 촉진과 건강한 식생활 문화 확산을 위한 교육·홍보 활동을 이어갈 계획이다.

박미경 평창군 농산물유통과장은 "이번 캠페인을 통해 방문객들에게 평창 잡곡과 우리 쌀의 가치를 알리고 우리 농산물에 대한 관심을 높일 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 참여형 홍보 활동을 통해 지역 농산물의 우수성을 널리 알리고 소비 확대로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.