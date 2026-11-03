이광재·유상범·허영 의원 만난 신영재 홍천군수 "국비 83억 시급"

신영재 홍천군수가 2027년도 정부예산 확보를 위해 국회로 향했다.

신영재 홍천군수는 2일 국회를 방문해 이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장을 만났다.

▲이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장 만난 신영재 홍천군수. ⓒ홍천군

이번 방문은 국회 예산안 심사를 앞두고 정부안에 빠진 지역 핵심 현안 사업 예산을 확보하기 위해 추진했다.

신영재 홍천군수는 이광재 예결위원장에게 지역 현안 사업의 시급성을 설명하고 국회 심의 과정에서 예산을 반영해 달라고 요청했다.

▲유상범 국회의원 만난 신영재 홍천군수. ⓒ홍천군

이어 유상범 예결위 간사, 허영 국토교통위원회 위원을 차례로 만나 주요 사업의 필요성을 공유했다.

홍천군이 건의한 주요 사업은 3개다.

국도 56호선 군업·장평 도로 개량 사업 5억 원, 항체 산업 비즈니스센터 건립 사업 50억 원, 친환경에너지타운 액비화 시설 신설 사업 28억 원 등 총 83억 원 규모다.

▲이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장 만난 신영재 홍천군수. ⓒ홍천군

신영재 홍천군수는 "정부예산 확보는 지역의 미래 성장동력을 마련하고 군민 숙원사업을 해결하기 위한 중요한 과제"라며 "국회 예산 심사가 마무리되는 순간까지 모든 역량을 집중해 예산을 최대한 확보하겠다"고 말했다.

홍천군은 국회 예산안 심의 일정에 맞춰 관계 기관, 지역 국회의원과 협력해 예산 확보 활동을 이어가기로 했다.