고창신협, 고창읍에 이웃돕기 성금 100만 원·겨울 이불 15채 기탁

▲고창신협(좌측 두번째 손영찬 이사장),고창읍에 취약계층 겨울나기 및 생활 안정한 지원ⓒ고창군

전북자치도 고창신협(이사장 손영찬)이 겨울철을 앞두고 관내 소외된 이웃을 위한 온정의 손길을 내밀었다.

고창신협은 지난 2일 고창읍 주민행복센터(읍장 박병섭)를 방문해 어려운 이웃에게 전달해 달라며 성금 100만 원과 겨울 이불 15채를 기탁했다.

지역 사회복지 향상을 위해 매년 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있는 고창신협은 이번 기탁을 통해 지역 내 나눔 문화 확산에 더욱 앞장서겠다는 뜻을 밝혔다.

전달된 성금은 생계에 어려움을 겪는 관내 저소득 가구의 생활 안정 지원에 쓰일 예정이다. 또한 함께 기탁된 이불 15채는 방한 용품이 필요한 취약계층 세대에 조속히 전달되어 따뜻한 겨울나기를 돕게 된다.

손영찬 고창신협 이사장은 “지역사회 내 소외 이웃들에게 작게나마 온정을 전하고, 다가오는 추위에 어려움을 겪을 취약계층에게 도움이 되길 바라는 마음으로 준비했다”라며 “앞으로도 지역 곳곳에 나눔을 실천하고 사회적 책임을 다하는 금융기관이 되도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

박병섭 고창읍장은 “지속적인 관심과 나눔을 전해주는 고창신협에 감사드리며, 이러한 따뜻한 마음이 이웃들에게 큰 힘과 위로가 될 것”이라며 “민관 협력을 한층 강화해 복지 사각지대를 세심하게 살피고, 모두가 따뜻하고 행복한 고창읍을 만들어 가겠다”고 밝혔다.