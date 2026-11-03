흙 土 세 번 겹치는 11월 11일 11시 원주서 열리는 농업인 축제

원주시가 11월 11일 오전 11시 원주치악체육관에서 제63회 원주시 농업인의 날 기념식을 개최한다.

농업인의 날 최초 발상지인 원주시는 한 해 농사 결실을 축하하고 농업인의 긍지를 높이기 위해 이번 행사를 마련했다.

▲제63회 원주시 농업인의 날 기념식. ⓒ원주시

행사에는 농업인과 유관 기관·단체장 등 700여 명이 참석하기로 했다.

행사는 오전 9시 30분 단관공원 농업인의 날 기념 조형탑에서 추수 감사와 시민 안녕을 기원하는 삼토제례로 시작한다.

원주치악체육관에서는 공식 기념식, 축하 공연, 농업인 라운지 운영 등 다양한 프로그램을 진행한다.

기념식에서는 지역 농업 발전에 기여한 우수 농업인 25명에게 8개 부문 표창을 수여한다.

자랑스러운 농업인상 남성 부문은 귀래면 홍정식 씨, 여성 부문은 판부면 조숙희 씨가 각각 수상한다.

김준희 원주시 농업기술센터 소장은 "원주는 흙 토(土) 자가 세 번 겹치는 11월 11일 11시에 농업인의 날을 최초로 시작한 발상지"라며 "농가 소득 증대와 살기 좋은 농촌을 만들기 위해 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.