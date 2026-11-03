제13회 경기도자비엔날레 폐막…45일간 32만여명 관람

지구촌 77개국 작가들이 참여한 제13회 ‘2026 경기도자비엔날레’가 45일간 32만 4000여 명의 관람객을 모으며 지난 1일 막을 내렸다.

3일 한국도자재단에 따르면 경도가 주최하고 한국도자재단이 주관한 이번 비엔날레는 ‘땅이 만든다(Earth Makes)’를 주제로 지난 9월 18일부터 이달 1일까지 이천세라피아, 곤지암도자공원, 여주도자세상 등에서 열렸다.

▲ 2026 경기도자비엔날레 본전시 '땅이 만든다' ⓒ한국도자재단

이번 행사에는 세계 77개국에서 출품한 1351점의 작품과 1423명의 작가가 참여해 국제전시와 공모전, 도자체험 등 다양한 프로그램을 선보였다.

본전시와 국제공모전에서는 흙을 매개로 역사와 문화, 환경과 미래를 표현한 작품들이 관람객을 만났다. 전통적인 도자 재료인 흙을 현대적인 시각으로 재해석하며 도자예술의 새로운 가능성을 보여줬다.

국내외 작가 18명이 참여한 국제도자워크숍에서는 작가들의 창작 과정을 공개하고 관람객 체험과 작가와의 대화 등을 진행해 작품이 만들어지는 과정을 직접 경험할 수 있도록 했다.

국내 도예인과 미래세대를 위한 프로그램도 마련됐다. 대한민국 도예 명장 64명이 참여한 ‘명장전’을 비롯해 작품 구매가 가능한 특별전과 ‘아름다운 우리도자 공모전’ 등이 열렸다.

대학생 도자전 ‘미래에게’와 도예전공 대학생의 날, 대학생 도자공모전 등을 통해 청년 작가들에게 국제 도자예술을 접하고 창작 역량을 키울 기회도 제공했다.

가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램도 호응을 얻었다. 어린이 대상 ‘키즈비엔날레’와 ‘공예포차’, ‘흙높이 쌓기’ 등은 연일 매진을 기록하며 관람객들의 관심을 모았다.

특히 이천·광주·여주 등 주요 행사장을 넘어 경기 25개 시군에서 운영한 ‘찾아가는 비엔날레’에는 5만 3,00여 명이 참여했다. 지역 공방과 도자·공예인이 함께한 체험 프로그램을 통해 더 많은 도민이 일상에서 도자문화를 접할 수 있도록 했다.

한국도자재단은 이번 비엔날레에서 구축한 해외 기관 및 전문가와의 교류를 국내 작가들의 해외 진출과 미술시장 개척 등 후속 사업으로 이어갈 계획이다. 관람객 만족도와 도민 수요를 반영해 국제전시의 전문성과 지역 도예인의 참여, 체험 프로그램도 강화할 방침이다.

류인권 한국도자재단 대표이사는 “이번 비엔날레는 세계 도자예술의 새로운 가능성을 선보이는 동시에 지역 도예인과 도민이 함께 참여하고 즐기는 문화예술의 장이었다”며 “국제교류가 작가의 성장과 지역의 기회로 이어지고 더 많은 도민이 일상에서 도자문화를 향유할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.