23년간 봉사 5175시간, 태백산 지킨 박형순 씨 ‘10월 태백봉사왕’

태백시자원봉사센터는 10월 이달의 태백봉사왕으로 박형순 씨를 선정했다.

태백시자원봉사센터는 지난 10월 28일 시상식을 열고 상을 전달했다.

▲10월 이달의 태백봉사왕 박형순 씨. ⓒ태백시

권순주 태백시자원봉사센터 소장은 "지역사회를 위해 묵묵히 헌신한 봉사자에게 감사를 전한다"고 밝혔다.

박형순 씨는 10월 한 달동안 총 19회, 88시간에 걸쳐 봉사활동을 진행했다.

국립공원 탐방환경 개선과 생태계 보전 활동에 앞장섰다.

주요 활동은 국립공원 방문객 대상 탐방 안내, 관광·안전정보 제공, 생태계 교란식물 제거·식재 활동, 태백산국립공원 당골·하늘공원 일대 환경정비·시설관리 등이다.

▲10월 이달의 태백봉사왕 박형순 씨. ⓒ태백시

박형순 씨는 탄소중립 실천 홍보를 위한 다육식물 나눔 활동에도 참여해 환경보호 중요성을 알렸다.

박형순 씨는 2001년부터 현재까지 누적 5,175시간의 봉사활동을 이어왔다.

지역사회 환경보호와 자원봉사 문화 확산에 기여했다.

태백시자원봉사센터는 자원봉사자 인정과 보상, 자원봉사 가치 확산을 위해 매월 활동 실적이 우수한 봉사자를 이달의 태백봉사왕으로 선정해 시상하고 있다.