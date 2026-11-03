‘2027년 스포츠강좌이용권 및 장애인스포츠강좌이용권’ 신청

▲ 스포츠강좌이용권 홍보 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 저소득층 유·청소년과 장애인의 체육활동·여가생활 참여 기회를 확대·지원하기 위해 오는 11월 9~27일까지 ‘2027년 스포츠강좌이용권 및 장애인스포츠강좌이용권’신청을 받는다.

이 사업은 문화체육부장관부와 국민체육진흥공단과 함께 추진하며, 경제적 부담으로 체육활동 참여에 어려움을 겪는 유·청소년, 장애인들에게 스포츠강좌 수강료를 지원하기 위함이다.

스포츠강좌이용권은 5~18세까지(2009 ~ 2022년 출생)의 기초생활수급가구, 차상위계층, 법정한부모가족 등 저소득층 유·청소년을 대상으로 월 최대 10만 5천 원을 지원한다.

장애인스포츠강좌이용권은 5~69세까지(1958 ~ 2022년 출생)의 등록장애인을 대상으로 월 최대 11만 원을 지원한다.

지원 대상자로 선정되면 전용 카드를 발급받아 오는 2027년 1월 ~ 12월까지 최대 12개월 동안 스포츠강좌이용권 가맹 체육시설에서 수영, 태권도 등 다양한 강좌를 수강할 수 있다.

저소득층 유·청소년은 스포츠강좌이용권 누리집(svoucher.kspo.or.kr), 장애인은 장애인스포츠강좌이용권 누리집(dvoucher.kspo.or.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 또한 주민등록상 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터로 방문 신청도 가능하다.

특히, 기존 이용자일지라도 2027년 지원을 희망하는 경우에는 반드시 다시 신청해야 한다.

김학홍 문경시장은 “스포츠는 건강을 지키는 활동을 넘어 일상에 활력과 즐거움을 더하는 소중한 기회”라며 “지원 대상자들이 신청 기간을 놓치지 않고 혜택을 누릴 수 있도록 많은 관심과 신청을 바란다”라고 전했다.