[의정부 소식]첨단미래산업 컨퍼런스 개최 등

ⓒ의정부시

◇첨단미래산업 컨퍼런스 개최…미래 성장 동력 확보 총력

의정부시는 9일 서울 엘타워에서 첨단산업 중심의 자족도시 전환을 위한 ‘2026 의정부 첨단미래산업 컨퍼런스’를 개최한다.

이번 컨퍼런스는 학계, 연구기관, 산업계 전문가와 관계자 등 100여 명이 융복합 바이오 중심의 첨단미래산업 생태계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 행사에서 시는 미군 반환공여지를 기반으로 한 첨단산업 클러스터 조성 방향을 담은 미래 비전을 직접 발표하며 기업 투자 유치의 추진력을 확보할 방침이다.

기조강연에는 일본의 선진 클러스터인 고베 바이오메디컬 이노베이션 클러스터(KBIC)의 개발 총괄과 한국바이오협회 이승규 수석부회장이 연사로 참여한다.

이어지는 토론에서는 김갑성 연세대 교수를 비롯한 산학연 전문가들이 패널로 참여해 ‘의정부시 첨단미래산업 육성 및 융복합 생태계 구축 전략’을 주제로 심도 있는 논의를 진행한다.

행사 참석을 희망하는 기업과 기관은 홍보물에 안내된 QR 코드 또는 시 누리집에 게시된 신청 주소를 통해 신청할 수 있다.

◇의정부도시교육재단, ‘도도회’ 자유갤러리 작품 전시

의정부도시교육재단은 2일부터 30일까지 힐링센터 건물 내 2층과 3층 자유갤러리에서 어반스케치 동아리 ‘도도회(도화지에 도시를 그리는 사람들)’의 작품을 전시한다.

2층에는 도시와 자연 등 다양한 주제를 사실적이고 섬세한 펜선으로 표현한 어반스케치 작품이 전시되며, 3층에는 펜 하나로 원근감과 명암을 세밀하게 표현한 펜화와 색연필을 활용해 식물과 동물, 과일 등을 생동감 있게 담아낸 보태니컬 작품을 선보인다.

누구나 펜과 도화지만 있으면 어떤 주제든 자유롭게 그림으로 표현할 수 있다는 어반스케치의 매력을 느낄 수 있으며, 평범한 시민이 꾸준한 배움과 창작 활동을 통해 자신만의 작품 세계를 만들어가는 과정을 엿볼 수 있을 것으로 기대된다.

의정부 시민 누구나 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 자유롭게 관람할 수 있다. 전시 및 관람 관련 문의는 의정부도시교육재단 도시교육자원구축팀으로 하면 된다.

◇잠자고 있는 지방세 환급금 찾아가세요!

의정부시는 납세자가 찾아가지 않은 지방세 환급금을 돌려주기 위해 이달 말까지 ‘지방세 미환급금 일제정리 집중 기간’을 운영한다.

지방세 환급금은 △자동차세 연납 후 소유권 이전 또는 폐차·말소 △지방소득세 국세 경정 △착오 신고 등의 사유로 매년 발생하고 있다. 10월 말 기준 미환급금은 1만 5000여 건, 금액은 총 5억 7000여만 원에 달한다.

시는 11월 중 아직 환급금을 수령하지 않은 납세자들에게 안내문을 일제히 발송하고, △시청 전광판 △공동주택 승강기 TV 등 다양한 매체를 활용해 미환급금 환급 방법을 적극적으로 안내할 예정이다.

미환급금 조회 및 환급 신청은 위택스, 카카오톡 채널 ‘의정부시 지방세 상담’ 등을 통해 간편하게 할 수 있다.

◇지역사회보장계획 시행결과 평가 ‘최우수’ 선정

의정부시는 지난달 30일 정부세종청사에서 열린 ‘2026년 지역사회보장계획 성과공유회’에서 보건복지부의 ‘2025년 지역사회보장계획 시행결과 평가’ 최우수 기관으로 선정돼 보건복지부장관 표창을 받았다.

의정부시가 보건복지부 지역사회보장계획 시행결과 평가에서 최우수상을 받은 것은 이번이 처음이다. 올해 전국 기초자치단체 중 최우수 기관으로 선정된 곳은 6곳(시 2·군 2·구 2)으로, 경기도에서는 의정부시가 유일하다.

지역사회보장계획 시행결과 평가는 전국 17개 시도와 229개 시·군·구를 대상으로 계획 이행 성과를 확인하고 지역복지 수준을 높이기 위해 매년 실시된다. 계획의 충실성, 시행 과정의 적절성, 목표 달성도 등을 기준으로 1차 서면평가와 2차 대면평가를 거쳐 우수 지자체를 선정한다.

시는 2025년에 ‘시민의 행복을 보장하는 이해와 배려의 의정부’를 목표(비전)로 8대 추진전략과 38개 세부사업·과업을 추진했다. 지역사회보장협의체와 관계 기관, 주민이 함께 지역의 복지 문제를 논의하고, 사업 추진 상황과 시행 결과를 점검하며 계획의 실행력을 높였다.

이러한 민관 협력을 바탕으로 △고독사 예방 ‘수(水)색대’ △민관협력 사회복지 공모사업 추진단 △모두의 운동장 사업 등 지역 특색을 반영한 우수 사업을 추진했다.

이번 수상은 2024년 보건복지부 우수상, 2025년 경기도 최우수상에 이은 3년 연속 성과다.