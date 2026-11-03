부천시, 원종중앙시장 중정 활성화 업무협약…상인 주도 운영 기반 마련

경기 부천시가 원종중앙시장 내 중정 공간의 활성화를 위해 상인들과 손잡고 지속 가능한 운영 기반 마련에 나섰다.

부천시는 최근 원종중앙시장 내 ‘코스믹커스텀’ 매장에서 원종중앙시장 상인회, 원종그라운드 사업단과 ‘원종중앙시장 중정 활성화 및 지속 운영을 위한 업무협약’을 체결했다고 3일 밝혔다.

▲‘원종중앙시장 중정 활성화 및 지속 운영을 위한 업무협약’ 기념촬영 ⓒ부천시

이번 협약은 ‘원종동 경기 더드림 재생사업’을 통해 조성된 중정의 활성화 성과를 이어가고, 도시재생사업 종료 이후에도 민간 중심으로 공간을 운영할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

원종그라운드 사업단은 원종중앙시장 상인회 소속 청년 창업자들을 중심으로 구성된 조직이다. 앞으로 상인회와 협력해 중정에서 열리는 행사와 프로그램을 주도적으로 기획하고 운영할 예정이다.

협약에 따라 부천시와 상인회, 사업단은 중정 공유공간 관리와 정례 행사 및 프로그램 공동 기획·운영에 협력하기로 했다. 공모사업 등을 통한 외부 재원 확보와 지속 가능한 수익 모델 발굴에도 힘을 모은다.

특히 사업단이 단계적으로 자립 역량을 갖출 수 있도록 지원하고, 상인회와 청년 창업자가 함께하는 민간 중심의 운영체계를 구축해 도시재생사업 종료 이후에도 시장에 활력을 이어간다는 계획이다.

조용익 시장은 “도시재생사업이 끝난 뒤에도 시장의 변화가 이어지려면 상인들의 자발적인 참여가 중요하다”며 “원종중앙시장이 지역 주민들이 찾는 공간으로 자리 잡고 주변 상권에도 활력을 더할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.