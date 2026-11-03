익산시·새만금개발공사 의미있는 '협력'…"기업유치·관광교류 활성화하자"

새만금 개발 전문 공공기관과 새만금 대표 배후도시가 서로 기업유치 등 각 분야의 협력을 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

익산시가 새만금개발공사와 손잡고 산업·관광·인적자원 분야의 협력체계를 구축해 지역경제 활성화와 상생발전에 나섰다.

익산시는 3일 시청 소회의실에서 최정호 익산시장과 나경균 새만금개발공사 사장 등 양 기관 관계자가 참석한 가운데 '익산시-새만금개발공사 상생협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.

▲익산시는 3일 시청 소회의실에서 최정호 익산시장과 나경균 새만금개발공사 사장 등 양 기관 관계자가 참석한 가운데 '익산시-새만금개발공사 상생협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. ⓒ익산시

이번 협약은 익산시와 새만금개발공사 간 지속적인 협력체계를 구축하고, 양 기관이 보유한 자원을 활용해 익산의 새만금 배후도시 기능을 강화하는 한편 공동 발전을 위한 협력사업을 발굴하고자 마련됐다.

두 기관은 협약을 계기로 △기업유치 협력 및 협력사업 발굴 △관광·교통자원을 연계한 교류 활성화와 공동 홍보 △지역인재 채용 기회 확대를 위한 연계·지원 △그 밖의 상생발전을 위한 협력과제 발굴 등에 힘을 모으기로 했다.

산업 분야에서는 익산의 기존 산업기반과 새만금의 투자유치 기능을 연결해 기업유치 협력 방안을 모색하기로 했다.

관광·교통자원을 활용한 교류를 확대하는 등 다양한 분야에서 공동 발전 방안을 모색하고 지역경제에 활력을 더할 계획이다.

필요한 경우 실무협의를 통해 협력과제의 추진 상황을 공유하고 세부 협력 사항을 논의하기로 했다.

최정호 익산시장은 "이번 협약은 익산의 산업기반과 새만금의 발전 가능성을 연결해 공동 성장의 기회를 넓히는 계기가 될 것"이라며 "기업유치와 관광교류, 지역인재 채용 등 실질적인 협력과제를 발굴해 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.