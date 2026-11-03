경과원, 생성형 AI로 행정혁신 가속…기업지원 서비스 품질 높인다

경기도경제과학진흥원 '종이없는 행정'에 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신에 속도를 내고 있다. AI를 통해 반복적인 행정업무를 줄이고, 절감한 시간을 기업 상담과 신규사업 기획 등에 활용하면서 기업지원 서비스의 질적 향상을 꾀하고 있다.

경과원이 지난 9월 하반기 AI 교육을 수강한 직원 347명을 대상으로 실시한 활용 실태 조사에 따르면, 응답자 125명 가운데 93%가 생성형 AI를 업무에 활용하고 있는 것으로 나타났다. 이 중 51%는 매일, 82%는 주 3회 이상 AI를 사용한다고 답했다.

▲‘2026 GBSA AI 해커톤’에서 대상을 수상한 ‘Rabbit²’팀 직원들이 직접 개발한 AI 기반 기업지원사업 평가체계 툴을 시연하며 평가 결과를 검토하고 있다. ⓒ경기도경제과학진흥원

주요 활용 분야는 문서·보고서 작성이 가장 많았으며, 자료 조사 및 정보 검색, 회의록·자료 요약, 발표자료 제작, 기획 및 아이디어 도출 등이 뒤를 이었다.

업무 효율성 개선 효과도 확인됐다. 응답자의 60%는 AI를 활용한 업무 수행시간이 기존보다 30% 이상 줄었다고 답했으며, 28.8%는 절반 이상 단축됐다고 응답했다.

절감된 시간은 업무 품질 향상과 기업지원에 활용되고 있다. 자료 검증 및 업무 품질관리 강화가 61.6%로 가장 많았고, 신규 사업·정책 개발 및 기획 28.8%, 기업 상담 등 대외 지원 업무 강화 21.6% 순으로 조사됐다.

실제 기업지원 부서에서는 AI를 활용해 상담 대상 기업의 산업동향과 시장환경을 분석하고 있으며, 해외진출 지원부서는 국가별 시장정보와 수출입 통계, 인증제도 등을 조사해 기업의 해외시장 진출을 돕고 있다. 창업지원 부서 역시 사업계획서 검토와 기업별 지원사업 발굴 등에 AI를 활용하고 있다.

직원들이 생성형 AI를 활용해 업무 시스템을 직접 개발한 사례도 눈길을 끈다. 인사총무팀은 교육 운영 과정에서 발생하는 반복 업무를 줄이기 위해 QR코드 기반 출결관리 시스템과 자체 교육 수강신청 시스템을 구축했다.

기존에는 교육 참석자가 종이 명부에 출석 여부를 직접 작성하고 담당자가 이를 다시 정리해야 했지만, 현재는 QR코드 스캔만으로 출결 정보가 자동 기록·집계된다. QR코드가 10초마다 자동 변경되도록 설계해 대리 출석을 방지하고 출결 관리의 정확성도 높였다.

교육 신청 시스템도 개선해 직원들이 교육 일정과 잔여 정원을 확인하고 직접 신청할 수 있도록 했다. 정원이 마감된 경우 대기 신청이 가능하며, 결원이 발생하면 자동 등록되고 수료증 발급도 시스템에서 처리된다.

경과원의 AI 행정혁신은 2024년부터 추진한 ‘종이없는 회계 행정’에서 출발했다. 전자문서 기반 업무체계를 도입해 종이문서 생산과 출력 절차를 줄였으며, 이러한 성과를 인정받아 2025년 경기도 공공기관 우수정책평가에서 최우수상을 받았다.

전자문서 중심의 업무체계 구축으로 지난해부터 올해 9월까지 A4용지 약 47만 장을 절감했으며, 용지 구입비와 컬러 출력비 등을 고려하면 약 7600만 원의 예산 절감 효과를 거둔 것으로 분석됐다.

올해는 여기에 생성형 AI를 접목해 행정혁신을 한 단계 발전시키고 있다. 경과원은 이를 ‘AI 행정혁신 2.0’으로 명명하고 행정 효율성과 기업지원 역량을 함께 높여 나갈 방침이다.

이를 위해 올해 하반기 전 직원을 대상으로 생성형 AI 역량강화 교육을 실시해 총 347명이 참여했다. 교육은 보고서 작성 등 기초 활용부터 데이터 분석·시각화, 바이브코딩을 통한 업무 도구 개발까지 실무 중심으로 진행됐으며, AI 활용에 따른 윤리와 보안 교육도 함께 이뤄졌다.

지난 10월 2일에는 직원들이 직접 AI 업무 도구를 개발하는 ‘2026 GBSA AI 해커톤’도 개최했다. 전 부서에서 14개 팀, 42명이 참여해 행정업무에 적용할 수 있는 다양한 AI 기반 도구를 선보였다.

대상을 받은 ‘Rabbit²’팀은 기업지원사업의 제출서류 대조부터 평가점수 산출, 성과분석까지 한 번에 처리할 수 있는 AI 기반 평가업무 자동화 도구를 개발했다. 경과원은 현재 실제 기업지원사업에 적용하기 위한 기능 고도화를 진행하고 있으며, 현장 검증을 거쳐 업무에 활용할 계획이다.

김현곤 경과원장은 “AI 행정혁신의 출발점은 직원들의 역량 강화에 있다”며 “지속적인 AI 교육으로 직원들의 업무 전문성을 높이고, 반복업무를 줄여 확보한 시간을 기업 상담과 정책기획에 집중해 도내 기업이 체감할 수 있는 지원 서비스를 확대하겠다”고 말했다.