'기장쪽파 우수성 알린다'…기장군 '제7회 기장파전축제' 개최

부산 기장군이 지역 특산물인 기장쪽파의 우수성을 알리고 농가 소득 증대와 판로 확대를 위해 다양한 먹거리 행사를 마련해 지역 농산물 소비 촉진에 나선다.

3일 기장군에 따르면 오는 7일부터 8일까지 양일간 신세계 부산 프리미엄 아울렛 주차장 부지 일원에서 '제7회 기장쪽파·파전 홍보행사'를 개최한다고 밝혔다.

▲제7회 기장파전축제 행사 포스터.ⓒ기장군

이번 행사는 지리적표시 제105호로 등록된 기장쪽파의 우수성을 널리 알리고 지역농가의 소득 증대와 농산물 판로 확대를 위해 마련됐다.

기장쪽파는 줄기가 탄탄하고 알싸한 맛과 짙은 향이 특징으로 지난 2018년 3월에는 역사성과 유명성, 지리적 특성 등을 인정받아 국내 쪽파 중 유일하게 지리적표시 등록을 마쳤다.

행사장에서는 기장쪽파를 활용한 파전을 판매하며 파전 구매 고객에게는 막걸리 또는 음료를 제공한다. 이와 함께 기장쪽파(깐파, 흙파)와 파김치를 할인 판매하고 관내 농‧특산물도 함께 선보인다.

우성빈 기장군수는 "기장쪽파는 해풍의 영향을 받아 특유의 향과 풍미가 뛰어난 명품 농산물"이라며 "가을철을 맞아 많은 군민과 관광객들이 방문하셔서 노릇한 파전과 함께 기장쪽파의 뛰어난 맛을 직접 체험해 보시길 바란다"고 전했다.