양산제2특수학교 설립 교육부 심사 통과

양산제2특수학교가 설립될 전망이다.

교육부의 '2026년 정기4차 중앙투자심사'에서 설립 사업이 통과됐기 때문이다.

경남교육청은 3일 "이번 심사 통과는 늘어나는 특수교육 수요에 대응하기 위해 13곳 후보지를 검토하고 관계 기관과 협의해 새 부지를 확보한 결과이다"고 밝혔다.

이에 따라 당초 계획보다 개교 시기를 1년 6개월 앞당길 수 있게 됐다.

▲경남교육청 본관 전경. ⓒ프레시안(조민규)

양산제2특수학교는 양산시 동면 사송 공공주택지구 안의 1만 4990㎡ 부지에 연면적 1만 3053㎡, 유치원부터 전공과까지 32학급 206명 규모로 설립하는 장애 영역 통합 특수학교다.

총 사업비는 666억 7000만 원이며 2030년 9월 개교를 목표로 추진된다.

양산 지역의 특수교육 대상 학생은 2022년 845명에서 2026년 1078명으로 4년 사이 233명(27.6%) 늘었다.

그러나 지역 안의 특수학교는 양산희망학교 한 곳뿐이어서 늘어나는 교육 수요를 감당하기 어려운 상황이다.

양산희망학교는 2011년 개교 당시 21학급 107명에서 2026년 현재 61학급 356명으로 규모가 크게 늘었다.

두 차례 증축에도 불구 교실이 부족해 일반 교실을 둘로 나눈 ‘반칸교실’을 운영하고, 특별 교실을 일반 교실로 바꿔 쓰고 있다.

2026학년도에는 입학 희망 학생이 수용 정원을 넘어 도내 특수학교 가운데 처음으로 입학 추첨제를 하기도 했다.

최치용 학교지원과장은 "2030년 9월 개교에 차질이 없도록 예산 편성과 부지 매입 등 후속 절차를 신속하게 추진하겠다"고 하면서 "양산지역 특수교육 대상 학생들이 더 가까운 곳에서 생애 단계에 맞는 교육을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.