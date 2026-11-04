연천군, '교육혁신선도지역' 선정…소규모학교 교육격차 해소 기대

ⓒ연천군

연천군이 교육부의 '2027년도 교육혁신 선도지역' 공모에서 인구감소지역을 대상으로 하는 1유형에 선정됐다.

군은 이번 선정을 계기로 학령인구 감소와 소규모학교 증가에 대응하고, 지역 내 교육격차 해소와 정주여건 개선을 위한 교육혁신 사업을 본격 추진할 방침이다.

4일 군에 따르면 이번 공모에는 전국 130개 지역이 신청해 43개 지역이 교육혁신 선도지역으로 선정됐다. 이 가운데 인구감소지역을 대상으로 하는 1유형은 89개 신청지역 중 32개 지역이 선정됐으며, 경기도에서 연천군이 유일하게 이름을 올렸다.

1유형은 학령인구 감소와 소규모학교 증가 등 지역교육의 구조적 문제에 대응하기 위해 학교 간 교육자원 공유와 협력을 확대하고 지역 교육생태계를 구축하는 사업으로, 선정지역에는 연간 최대 20억원의 사업비가 지원된다. 사업 지원기간은 최초 3년이며, 단계평가를 거쳐 2년을 추가 지원받을 경우 최대 5년간 사업을 추진할 수 있다.

군은 '연천 올-제로 15, 안심정주'를 비전으로 인재유출 제로, 성장단절 제로, 배움 격차 제로 등 3대 목표를 설정하고, 권역별 공동교육과정과 교육순환버스를 연계해 소규모학교 학생들의 교육활동 기회를 확대하고, 학교규모에 따른 교육여건 차이를 줄여 나갈 계획이다.

아울러 유아부터 고등학교까지 이어지는 성장 지원체계를 강화하고, 중학교에서 고등학교로 진학하는 과정의 학습 및 진로 지원 확대, 지역의 자연생태와 역사·문화, 산업자원을 활용한 교육과정을 운영해 학생들의 교육 경험을 장학·진로·취업 및 지역 정착으로 연결한다는 구상이다.

김덕현 군수는 "이번 교육혁신선도지역 선정은 연천군과 연천교육지원청이 함께 만들어온 교육혁신의 기반을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "아이들이 교육 때문에 지역을 떠나지 않고 연천에서 배우고 성장하며 미래를 설계할 수 있도록 지역사회와 함께 지속가능한 교육환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

군은 연천교육지원청과 교육과정 운영과 학교지원, 교육이동 및 돌봄, 정주여건 개선 등 분야별 역할을 분담해 협력체계를 강화하는 한편, 12월까지 전문가 컨설팅을 통해 구체적인 운영계획을 마련하고, 내년 1월부터 사업을 본격 추진할 예정이다.