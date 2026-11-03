함평군, 국회 찾아 국비 증액·농어촌 기본소득 유치 '총력'

이남오 전남광주통합특별시 함평군수가 2027년도 정부예산안의 국회 심의를 앞두고 지역 현안사업의 국비 확보와 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 위한 국회 설득에 나섰다.

함평군은 2일 이 군수가 국회를 방문해 이광재 예산결산특별위원회 위원장과 서삼석·강득구·신정훈·조인철·이재관 의원 등을 만나 지역 현안사업의 국비 증액과 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 건의했다고 3일 밝혔다.

이번 주요 건의사업은 ▲국도 24호선 나산지구 폭원 부족 정비사업 30억원 ▲함평 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 12억원 ▲농어촌 기본소득 시범사업 선정 등이다.

▲이남오 함평군수 국회 방문ⓒ함평군

이 군수는 국도 24호선 나산지구의 병목구간 해소 필요성을 설명하고 주민 불편과 교통사고 위험을 줄이기 위한 사업비 반영을 요청했다.

또 노후화로 처리 효율이 떨어진 가축분뇨 공공처리시설의 개선 필요성을 강조하며 안정적인 시설 운영과 환경오염 예방을 위한 국비 증액을 건의했다.

특히 인구감소와 고령화로 지역소멸 위기가 심화되는 상황에서 농어촌 기본소득이 군민 생활 안정과 지역 내 소비 확대에 기여할 수 있다며 함평군의 시범사업 선정을 위한 지원을 요청했다.

이남오 군수는 "국회 예산심의가 본격화되는 중요한 시기인 만큼 지역 현안이 실질적인 성과로 이어지도록 적극 대응하겠다"며 "국비 확보와 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 통해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.