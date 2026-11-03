안산단원경찰서, 발달장애인 의사소통 지원 강화…인권보호 도모

경기 안산단원경찰서가 발달장애인의 인권을 보호하고 경찰 조사 과정에서 원활한 의사소통을 지원하기 위한 현장 중심 시책을 추진한다.

안산단원경찰서는 외부기관이 참여한 인권진단에서 제기된 장애인 관련 의견을 반영해 안산시장애인복지관과 협력, 발달장애인 의사소통 지원체계를 마련했다고 3일 밝혔다.

▲장애인복지관 전문가 초빙 순회교육 ⓒ안산단원경찰서

이번 시책은 범죄 피해를 입은 발달장애인이 경찰서를 방문했을 때 의사표현이나 상황 이해에 어려움을 겪을 수 있다는 점에 착안해 추진됐다.

경찰서는 안산시장애인복지관의 협조로 글자와 그림을 활용한 의사소통 지원 책자를 제작하고, 관내 지구대와 파출소, 수사부서에 비치했다.

또한 경찰관들이 발달장애인의 특성을 이해하고 상황에 맞게 대응할 수 있도록 장애인복지관 전문가를 초빙해 순회교육도 진행했다. 교육은 실제 현장에서 발달장애인과 대면할 때 필요한 의사소통 방법과 세심한 대응 요령을 익히는 데 중점을 뒀다.

조원효 안산단원경찰서장은 “경찰의 책임과 역할이 더욱 중요해지는 만큼 국민의 인권을 보호해야 한다는 책임감을 깊이 느끼고 있다”며 “발달장애인을 비롯한 사회적 약자가 경찰의 도움을 받는 과정에서 또 다른 어려움을 겪지 않도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

이어 안산시장애인복지관에 감사의 뜻을 전하고 “지역사회 전문기관과 협력해 장애인 등 소외계층이 인권 사각지대에 놓이지 않도록 현장 중심의 인권보호 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.