강원 벤처기업 해외 투자 유치 물꼬…강원도, 기업 설명회 개최

강원특별자치도가 도내 유망 벤처기업의 해외 투자 유치와 글로벌 시장 진출을 지원하기 위한 자리를 마련했다.

강원특별자치도는 3일 춘천 한림대학교 스테이션-C에서 2026 강원 글로벌 투자 기업 설명회를 개최했다.

▲2026 강원 글로벌 투자 기업 설명회. ⓒ강원특별자치도

올해로 5회째를 맞은 이번 행사에는 사전 공모와 전문가 심사를 거쳐 선정된 도내 벤처기업 10개사가 참가했다.

바이오·헬스케어 6개사, 체외진단·헬스케어 3개사, 모빌리티 1개사다.

이들 기업은 기술력과 마케팅 전략 컨설팅을 거쳐 자사 핵심 기술과 사업화 모델을 선보였다.

바이오 분야에서는 인공지능 광음향 비침습 혈당 측정 기술을 보유한 에이치엠이스퀘어와 고농도 포스트 바이오틱스 기술을 갖춘 베름이 참여했다.

체외진단·헬스케어 분야에서는 미세유체 랩온어칩을 생산하는 스몰머신즈, 인공지능 기반 욕창 예방 스마트 의료기기를 개발하는 네오에이블이 사업 모델을 소개했다.

모빌리티 분야에서는 전기항공기 전주기 운영 체계를 보유한 토프모빌리티가 핵심 기술을 발표했다.

이날 설명회에는 해외 투자유치 현실화를 위해 다국적 글로벌 벤처 투자사, 한국법인 소속 투자자, 전문 엑셀러레이터 6명이 참여했다.

기업 발표 이후에는 기업 대표와 투자자 간 네트워킹 및 투자 상담이 이어졌다.

참석자들은 기술력과 성장 가능성을 공유하고 향후 투자 연계 방안을 논의했다.

한영선 강원특별자치도 산업국장은 "이번 투자설명회는 도내 유망 기업들이 우수한 기술력을 글로벌 투자자들에게 알리는 계기가 될 것이다"며 "기업과 해외 투자자 간 교류를 지속적으로 확대해 투자 유치 성과가 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.