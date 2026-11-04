충남 바르게살기운동 회원 1000여 명 한자리…공동체 화합 다짐

▲박수현 충남지사가 태안종합실내체육관에서 열린 ‘2026년 바르게살기운동 충청남도회원대회'에서 축사를 하고 있다 ⓒ충남도

충남지역 바르게살기운동 회원들이 한자리에 모여 나눔과 봉사를 통한 공동체 화합을 다짐했다.

충남도는 4일 태안종합실내체육관에서 ‘2026년 바르게살기운동 충청남도 회원대회’가 열렸다고 밝혔다.

바르게살기운동충남도협의회가 주최하고 태안군협의회가 주관한 이번 행사는 ‘통(通)하는 충남, 함께하는 바르게살기운동’을 주제로 진행됐다.

행사에는 박수현 충남지사와 차호열 바르게살기운동 충남도협의회장을 비롯해 도내 15개 시·군 회원 등 1000여명이 참석했다.

참석자들은 진실·질서·화합의 바르게살기운동 정신을 되새기고 지역사회 나눔과 봉사활동을 통한 공동체 활성화에 뜻을 모았다.

박 지사는 축사에서 지역 곳곳에서 봉사와 나눔을 실천해온 회원들의 노고를 격려하고 도민 참여와 소통을 중심으로 한 도정 운영 방향을 설명했다.

박 지사는 “충효예와 바르게 살기는 따뜻한 공동체를 짜는 씨실과 날실”이라며 “서로 공경하고 존중하는 마음에 나눔과 봉사가 더해질 때 살맛나고 정이 넘치는 충남을 만들 수 있다”고 말했다.

이어 “일방적으로 이끄는 행정이 아니라 도민과 함께하는 ‘통하는 충남’으로 신뢰와 화합을 이끌겠다”며 “사회연대경제를 통해 주민참여를 확대하고 돌봄과 환경 등 지역 현안을