충남도의회, 5일부터 41일간 정례회…82개 기관 행정사무감사

▲충남도의회 오는 5일부터 내달 15일까지 41일간의 일정으로 제372회 정례회를 개회한다. 충남도의회 청사 전경 ⓒ프레시안DB

충남도의회가 행정사무감사와 내년도 예산안 심사를 위한 41일간의 정례회 일정에 돌입한다.

충남도의회는 오는 5일부터 12월 15일까지 제372회 정례회를 열고 충남도와 도교육청의 주요 정책과 재정운영 전반을 점검한다고 4일 밝혔다.

이번 정례회에서는 제13대 의회 출범 이후 첫 행정사무감사를 비롯해 2027년도 본예산안과 2026년도 추가경정예산안, 각종 조례안 등을 심의한다.

행정사무감사는 6일부터 19일까지 14일간 충남도청과 도교육청, 직속기관 등 총 82개 기관을 대상으로 진행된다.

도의회는 주요 정책사업의 추진실적과 예산집행의 적정성, 행정운영 전반을 점검하고 개선방안을 제시할 계획이다.

이어 24일과 25일에는 도정 및 교육행정 질문을 통해 주요 현안사업의 추진상황을 살피고 집행부의 대응방안을 확인한다.

26일부터는 충남도와 도교육청의 2027년도 본예산안과 올해 추가경정예산안, 조례안 등에 대한 본격적인 심사에 들어간다.

개회 첫날인 5일 제1차 본회의에서는 의원 18명의 5분 자유발언과 내년도 예산안 제출에 따른 제안설명이 진행된다.

특히 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 ‘지방의회법’ 연내 제정 촉구 건의안을 채택해 국회에 전달할 예정이다.

회기 중에는 충남신용보증재단과 충남문화관광재단 기관장 후보자에 대한 인사청문회도 실시해 도덕성과 전문성, 경영능력 등을 검증한다.

또 충청남도 인삼·약초산업 활성화를 위한 특별위원회 등 3개 특위를 새로 구성해 지역 현안 해결에 나선다.

조철기 충남도의회 의장은 “제13대 의회가 맞이하는 첫 행정사무감사와 본예산안 심의인 만큼 철저한 준비가 필요하다”며 “올해의 아쉬웠던 점을 바로잡고 내년도 도정 성과로 이어질 수 있도록 송곳 심사에 나서달라”고 당부했다.

도의회는 12월 15일 제4차 본회의에서 예산안과 조례안 등 주요 안건을 최종 의결하고 정례회를 마무리할 예정이다.