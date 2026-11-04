전기계량기 전선 잘라 9억5000만원어치 전기 몰래 쓴 상가업주 등 71명 적발

▲상가 전기계량기 일부가 절단돼있다. ⓒ전북경찰

전북지역 상가 91곳에서 전기계량기 전선을 잘라 9억5000만원 상당의 전기를 훔친 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 광역범죄수사대는 특수절도 혐의로 전기설비업체 대표 A씨 등 2명을 구속 송치하고 공범 2명을 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.

범행을 의뢰한 상가 업주 67명도 같은 혐의로 입건했다.

A씨 등은 2020년 10월부터 올해 5월까지 상가 91곳의 전기계량기 전선 일부를 절단해 전기를 무단으로 사용한 혐의를 받고 있다.

이들은 전기가 계량기를 거치지 않도록 조작해 사용량의 약 3분의 1에 해당하는 요금만 납부한 것으로 조사됐다.

이렇게 훔친 전기는 총 841만kWh로 약 4만 가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 양이다.

전기설비 관련 전문 지식을 갖춘 A씨는 알선책을 통해 상가 업주들을 소개받은 후 전선을 절단하는 작업을 해주고 작업비를 챙긴 것으로 파악됐다.

경찰은 전기계량기 조작 첩보를 입수한 뒤 한국전력 전북본부와 전수 조사를 벌여 범행을 확인했다.

한국전력은 해당 업주들에게 내지 않은 전기요금의 3배에 해당하는 위약금 총 29억원을 부과했다.

경찰은 입건된 상가 업주 67명에게 내지 않은 전기요금의 3배에 해당하는 위약금 총 29억원을 부과했으며 수사가 끝나면 차례로 송치할 방침이다.

경찰 관계자는 "전기요금을 줄여주겠다는 제안을 받더라도 응하지 말고 경찰이나 한국전력에 문의해 달라"고 당부했다.