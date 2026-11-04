부산불꽃축제 숙박요금 평균 94.5% 인상…부산시, 공정가격 업소 34곳 공개

부산시가 부산불꽃축제를 앞두고 관광객의 숙박비 부담을 줄이고 공정한 숙박요금 문화를 확산하기 위해 가격 인상률이 낮은 숙박업소 34곳을 선정해 공개한다.

4일 부산시는 오는 7일 개최되는 '제21회 부산불꽃축제'를 맞 '공정가격 숙박업소' 34곳을 발굴해 공개한다고 밝혔다. 이번 공개는 부산을 찾는 관광객들에게는 편리한 여행 계획 할 수 있도록 지원하고 숙박업계에는 공정가격 실천 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

시는 불꽃축제 행사장 반경 50m 이내 숙박업소 157곳을 대상으로 축제 당일과 인접 주말의 숙박요금을 비교·분석했다. 지난달 26일부터 여기어때·야놀자·트립닷컴·아고다·네이버예약 5개 온라인 숙박예약 플랫폼에 게시된 숙박요금을 기준으로 가격 변동 현황을 분석한 결과 평균 가격 인상률은 94.5%로 나타났다.

시는 조사 결과를 바탕으로 축제 당일 숙박요금 인상률이 20% 이하인 업소를 중심으로 관련 기준을 종합 검토해 최종 34곳을 선정했다. 선정 대상은 사전에 안내한 숙박요금을 준수하고 위생 관련 불편신고나 법령 위반사항이 없는 업소로 한정했다. 선정된 공정가격 숙박업소 34곳의 정보는 4일부터 오는 8일까지 부산관광포털 '비짓부산'을 통해 공개된다.