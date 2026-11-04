동두천시, 소요산서 무형유산대축제 개최

▲동두천시가 오는 8일 소요산 야외음악당에서 개최하는 2026년 동두천무형유산대축제 홍보자료.ⓒ동두천시

경기 동두천시의 전통문화와 무형유산을 한자리에서 만날 수 있는 2026년 동두천무형유산대축제가 오는 8일 오후 1시 소요산 야외음악당에서 열린다.

동두천시는 4일 동두천무형유산연합회가 주최하는 이번 축제가 지역 무형유산의 역사적 가치를 알리고 전통문화의 전승을 이어가기 위해 마련됐다고 밝혔다.

이번 행사에는 경기도 무형유산 제55호 동두천민요보존회와 동두천시 무형유산 제2호 하봉암도당굿보존회, 제3호 이담농악보존회가 참여한다.

김순희 회장이 이끄는 동두천민요보존회를 비롯해 이영호 회장의 하봉암도당굿보존회, 차유철 회장의 이담농악보존회가 각 무형유산의 특색을 살린 공연을 선보일 예정이다.

또한 초대가수 김산하의 축하공연도 마련된다.

이번 축제는 지역에서 전승되고 있는 민요와 전통 의례, 농악을 한자리에서 접할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

특히 무형유산 보존단체들의 활동을 시민들에게 알리고 지역 전통문화의 계승에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

박형덕 동두천시장은 이번 축제가 지역 무형유산의 역사적·문화적 가치를 시민들과 공유하고 세대 간 전통문화에 대한 공감대를 형성하는 자리가 되기를 바란다고 밝혔다.

행사는 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.