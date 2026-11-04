동해시 수소 클러스터 착공…기업유치 본격화

동해시가 수소특화단지 지정과 수소 저장·운송 클러스터 착공에 이어, 관련 기업 유치에 본격 나선다.

수소산업 기반시설을 구축하는 데서 한 걸음 더 나아가, 실제 기업의 입주와 투자로 이어지는 산업 생태계 조성에 속도를 낸다는 구상이다.

ⓒ동해시

시는 5일 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2026 수소특화단지 기업유치 설명회’에 참가해 수소 저장·운송 분야 기업들을 대상으로 동해시의 산업 기반과 입주 여건을 알리고, 투자 및 기술 실증 수요 발굴에 나선다.

이번 설명회는 4~6일까지 열리는 ‘World Hydrogen Expo 2026’과 연계해 한국에너지기술평가원이 마련한 행사로, 정부와 지자체, 수소 관련 기업 및 유관기관 등이 참여한다.

동해시는 2024년 11월 삼척시와 함께 국내 최초의 액화수소 저장·운송 특화단지로 지정된 데 이어, 지난 9월 북평제2일반산업단지에서 수소 저장·운송 클러스터 구축사업을 착공하며 수소산업 육성을 위한 핵심 기반을 구체화하고 있다.

오는 2028년까지 구축할 클러스터에는 기업의 기술개발과 사업화를 지원하는 산업진흥센터를 비롯해 수소 관련 제품의 안전성과 성능을 검증하는 안전성시험센터, 시스템실증센터 등이 들어선다.

시스템실증센터는 북평제2일반산업단지 수소 저장·운송 클러스터에 들어서며, 수소 제품의 안전성 검증과 성능·기술 평가를 담당하며 2028년 말 준공을 목표로 2027년부터 시험·실증 장비를 순차적으로 도입할 계획이다.

기업들이 기술개발부터 시험·평가, 실증까지 연계할 수 있는 산업지원 기반을 갖추는 것이 핵심이다.

시는 이러한 시설 구축이 실제 기업의 입주와 기술개발, 사업화로 이어져야 수소특화단지의 경쟁력을 확보할 수 있다고 보고, 이번 설명회를 기업유치 활동의 접점으로 활용할 계획이다.

특히 강원특별자치도, 강원테크노파크와 함께 클러스터의 기업지원 기능과 시험·실증 인프라 구축계획을 집중적으로 소개하고, 기업별 기술개발 및 입주 수요를 파악해 향후 투자 상담과 기업유치 활동에 반영할 방침이다.

설명회 이후에는 기업 간담회와 개별상담을 통해 입주 희망 여부와 필요한 지원사항을 확인하고, 구체적인 협의가 필요한 기업에 대해서는 관계기관과 연계해 후속 상담을 이어갈 예정이다.

아울러 시는 수전해 기반 수소 생산기지 등 지역에서 추진 중인 수소 관련 사업과 클러스터의 연계 가능성도 살펴, 수소산업 기반시설이 기업활동과 지역 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 할 계획이다.

시 관계자는 4일 “수소특화단지 지정과 클러스터 착공이 산업 기반을 마련하는 과정이었다면, 이제는 그 기반을 활용할 기업을 확보하는 것이 중요한 과제”라며 “기업들이 필요로 하는 기술지원과 입주 여건을 구체적으로 제시하고, 지속적인 투자 협의를 통해 수소특화단지가 실질적인 산업활동의 거점으로 자리 잡도록 노력하겠다”고 말했다.