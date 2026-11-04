대전시, ‘온통대전 리빙랩’ 운영…시민·소상공인 10명 모집

▲'온통대전 리빙랩' 참여자 모집 안내문 ⓒ대전시

대전시가 지역화폐 ‘온통대전’을 시민과 소상공인이 함께 만드는 생활경제 플랫폼으로 발전시키기 위한 의견 수렴에 나선다.

대전시는 4일부터 10일까지 ‘온통대전 리빙랩’에 참여할 시민 6명과 소상공인 4명 등 총 10명을 모집한다고 밝혔다.

리빙랩(Living Lab)은 주민이 일상에서 겪는 불편을 직접 발굴하고 해결방안을 모색하는 사용자 참여형 혁신 프로그램이다.

참여자들은 온통대전 이용과정에서 느낀 불편사항과 개선점을 제안하고, 골목상권 활성화와 소상공인 영업에 도움이 되는 신규 서비스 아이디어를 발굴하게 된다.

워크숍은 오는 16일부터 12월 7일까지 매주 월요일 오후 2~4시 대전콘텐츠기업지원센터 2층 ‘콘:라보스퀘어’에서 총 4차례 진행된다.

참여자에게는 회당 5만원의 활동수당이 지급된다.

신청 대상은 온통대전에 관심 있는 대전시민과 지역 소상공인이며, 오는 10일까지 홍보물에 안내된 QR코드를 통해 접수하면 된다.

대전시는 거주 자치구와 소상공인 업종 등을 고려해 추첨으로 참여자를 선정하고 결과를 개별 통보할 예정이다.

시는 리빙랩에서 발굴된 우수 아이디어를 향후 온통대전 서비스 고도화 사업에 반영해 시민 편의와 지역 상권의 경쟁력을 높일 계획이다.

대전시 관계자는 “시민과 소상공인의 생생한 현장 목소리를 수렴해 온통 대전의 새로운 변화를 이끌어내겠다”고 말했다.