수확철 맞아 김제 농기계임대사업소, 11월 한 달간 매주 토요일 정상 근무

▲김제시농기계임대사업소 11월 한 달간 매주 토요일 정상 근무ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 본격적인 농산물 수확철을 맞아 농업인들의 작업 편의를 돕고 적기 수확을 지원하기 위해 오는 30일까지 한 달간 농기계임대사업소 토요일 비상근무에 나선다.

이번 토요일 비상근무는 옥산동에 위치한 본소를 비롯해 동부(봉남) 서부(만경) 북부(공덕) 등 3개 분소 전체에서 추진된다. 현재 김제시 농기계임대사업소는 총 68종 1630대의 임대농기계를 보유·운영 중이다.

특히 수확기에 수요가 집중되는 곡물탈곡기 콩정선기 땅속작물수확기 등 주요 농기계는 전화 사전 예약을 통해 원하는 날짜에 맞춰 이용할 수 있다.

토요일 운영시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 시는 농기계 출고 전 장비 상태를 철저히 점검하고 농업인을 대상으로 올바른 사용방법과 안전수칙을 안내해 안전사고 예방에도 만전을 기할 방침이다.

아울러 농기계 운반 수단이 없는 농업인을 위해 작업 현장까지 임대농기계를 전달해 주는 ‘농기계 운반대행 서비스’도 지속 제공해 지역 농가들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이승종 김제시 농업기술센터 소장은 “본격적인 수확철을 맞아 추진하는 농기계임대사업소 토요일 근무를 많은 농업인이 적극 활용해 일손 부담을 덜길 바란다”며 “농기계 작업은 무엇보다 안전이 최우선인 만큼 장시간 작업 시 반드시 충분한 휴식을 취하고 안전수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.