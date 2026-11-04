단국대병원, 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 11회 연속 1등급

▲단국대병원 전경 ⓒ프레시안 DB

단국대학교병원이 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가에서 11회 연속 최고 등급을 받았다.

단국대병원은 건강보험심사평가원이 발표한 ‘2025년 제11차 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가’에서 1등급을 획득했다고 4일 밝혔다.

2014년 첫 평가 이후 11회 연속 1등급으로, 호흡기질환 진료와 환자관리 역량을 인정받았다.

이번 평가는 지난해 진료 분을 대상으로 폐기능 검사 시행률과 지속 방문 환자 비율, 흡입기관지확장제 처방 환자 비율 등 3개 지표를 중심으로 진행됐다.

평가 결과 단국대병원의 폐기능 검사 시행률은 93.9%로 전체 평균 81.5%보다 12.4%포인트 높았다.

흡입기관지확장제 처방 환자 비율도 99.2%를 기록해 전체 평균 93.2%를 6.0%포인트 웃돌았다.

폐기능 검사는 만성폐쇄성폐질환의 진단과 진행 정도를 확인하는 검사이며, 흡입기관지 확장제는 좁아진 기도를 넓혀 호흡을 돕는 주요 치료제다.

단국대병원은 앞서 지난달 29일 발표된 ‘2025년 제8차 결핵적정성 평가’에서도 종합점수 99.3점으로 4회 연속 1등급을 받았다.

당시 결핵균 확인검사와 통상감수성 검사, 신속감수성 검사 실시율에서 모두 100%를 기록했다.

김재일 단국대병원장은 “만성폐쇄성폐질환은 꾸준한 치료와 관리가 중요한 질환으로, 환자들이 적절한 진료를 지속적으로 받을 수 있는 환경이 중요하다”며 “앞으로도 환자중심의 진료체계를 강화하고 지역주민의 호흡기 건강증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.