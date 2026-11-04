코레일 사곡역·진부역, ‘아름다운 화장실 대상’ 은상·동상 수상

▲한국철도공사(코레일)의 대경선 사곡역과 강릉선 진부역이 ‘제28회 아름다운 화장실 대상’에서 각각 은상과 동상을 수상했다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)의 대경선 사곡역과 강릉선 진부역이 ‘제28회 아름다운 화장실 대상’에서 각각 은상과 동상을 수상했다.

행정안전부와 한국화장실문화협회가 공동 주관하는 아름다운 화장실 대상은 깨끗하고 안전한 화장실 문화 확산을 위해 매년 우수 화장실을 선정하는 공모전이다.

은상을 받은 사곡역 화장실은 친환경 설계와 교통약자를 배려한 편의시설에서 높은 평가를 받았다.

출입구 벽면에 친환경 코르크 자재를 적용하고 태양광 발전으로 화장실 전력 일부를 공급하는 등 에너지 절감 요소를 도입했다. 냉난방기와 자동환기시설도 설치해 쾌적한 이용환경을 조성했다.

특히 장애인 화장실에는 점자안내도와 비상호출장치, 안전손잡이를 설치하고 어린 자녀와 함께 이용할 수 있는 가족화장실도 마련했다.

동상을 수상한 진부역 화장실은 내부 곳곳에 예술 작품을 전시한 갤러리형 공간으로 차별화했다.

또 유아용 변기와 기저귀 교환대 등 영유아 동반 승객을 위한 편의시설을 갖춰 이용 편의성을 높였다.

정광교 코레일 영업부문장은 “국민 누구나 안심하고 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 아름다운 화장실 문화를 조성하고 서비스 품질을 높이는데 꾸준히 힘쓰겠다”고 말했다.