한국수자원공사·KAIST, AI 기반 디지털 감사역량 강화 맞손

▲한국수자원공사(K-water)와 KAIST가 인공지능(AI) 기반 디지털 감사역량 강화와 내부통제체계 고도화를 위해 손을 잡았다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)와 한국과학기술원(KAIST)이 인공지능(AI) 기반 디지털 감사역량 강화와 내부통제체계 고도화를 위해 협력한다.

한국수자원공사 감사실은 4일 대전 유성구 KAIST 본원에서 KAIST 감사실과 디지털 감사역량 및 내부통제 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 홍정민 한국수자원공사 상임감사위원과 김명주 KAIST 상임감사 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 양 기관이 축적한 AI·디지털 기술 활용 경험과 감사 전문성을 공유해 감사 업무의 효율성과 전문성을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 AI·디지털 기술을 활용한 감사기법 교류, 연구개발(R&D) 및 교육 분야 감사 협력, 내부통제와 적극행정 분야 감사 협력 등을 추진한다.

특히 한국수자원공사의 물관리 현장감사 경험과 KAIST의 교육·연구분야 감사 전문성을 연계해 예방 중심의 감사체계를 강화할 계획이다.

홍정민 한국수자원공사 상임감사위원은 “물 관리 현장에서 축적한 AI 감사기법과 KAIST의 교육·연구분야 감사 경험을 공유해 양 기관의 감사역량을 높이겠다”며 “국민 눈높이에 부합하는 신뢰받는 자체 감사기구로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

김명주 KAIST 상임감사는 “AI 활용 경험을 공유하고 구성원들이 안심하고 일할 수 있는 예방 중심의 감사체계를 구축하겠다”고 밝혔다.