울진 죽변항 수산물축제 6일 개막…체험·참여 행사 풍성

경북 울진군은 오는 6일부터 8일까지 사흘간 죽변항 일원에서 관광객 참여형 프로그램을 중심으로 ‘2026 죽변항 수산물축제’를 개최한다.

이번 축제는 신선한 수산물을 맛보는 데 그치지 않고 관광객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험행사를 다양하게 마련한 것이 특징이다.

첫날인 6일에는 맨손 활어잡기와 수산물 즉석경매, 수산물 해체쇼 및 시식 행사가 진행되며 저녁에는 트로트 가수 나태주의 축하공연이 열린다.

7일에는 군민과 관광객이 함께하는 화합 미니 올림픽과 물회 퍼포먼스, 맨손 활어잡기 등이 이어진다. 특히 풍어와 만선을 기원하는 어선 퍼레이드가 펼쳐지고, 개막식과 불꽃놀이에 이어 박서진·박현빈·박주희의 축하공연이 열린다.

마지막 날인 8일에는 MBN ‘전국스타탄생’ 본심 공개녹화와 군민화합한마당으로 축제를 마무리한다.

울진군은 체험 중심의 축제 운영을 통해 관광객의 참여와 체류를 늘리고 지역 수산물 소비 촉진과 어업인 소득 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

황이주 울진군수는 “관광객들이 죽변항의 신선한 수산물과 다양한 체험을 즐기며 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.