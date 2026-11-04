국립순천대, 의대 유치 '결실'…순천 지역사회, 일제히 "환영"

ⓒ국립순천대

정부가 4일 국립순천대학교에 정원 60명의 전남광주 국립의과대학 신설을 최종 확정한 것에 대해 국립순천대학교를 비롯한 지역사회가 적극 환영하고 나섰다.

국립순천대는 이날 이병운 총장 명의의 '전남광주 시민 여러분께 드리는 글'을 통해 "30여 년을 기다려 온 우리 지역의 숙원이 마침내 이루어졌다"며 "이 결실은 기약 없는 기다림 속에서도 희망을 놓지 않으셨고, 빗속의 삼보일배로, 먼 서울 길도 마다하지 않고 한목소리를 내 주신, 의과대학 유치를 간절히 염원하신 시민 여러분의 것"이라고 했다.

이어 "유치 과정에서의 지역간 갈등 역시 우리 지역의 의료를 걱정하는 데서 비롯되었다는 것을 잘 알고 있다"며 "의과대학 설립 과정에서 더 낮은 자세로 귀 기울이고, 동부와 서부를 가리지 않고 전남광주 모두를 위한 의과대학으로 키워 가겠다"고 약속했다.

그러면서 "의과대학 설립은 끝이 아니라 변화의 출발점"이라며 "교수진을 확보하고 교육 시설을 갖추는 일부터 대학병원을 세우는 일까지 지방·중앙정부와 차질 없이 준비하고, 지역에서 배우고 이 지역에 남아 아픈 이웃을 돌보는 의사를 길러 내는 책무를 성실히 다하겠다"고 강조했다.

순천시와 순천시의회, 지역 정치권도 한 목소리로 환영과 기대감을 표현하며 의대와 병원 개원을 위해 협력 약속도 잊지 않았다.

국립순천대학교 의과대학 신설이 지역의 필수·공공의료 기반을 확충하고 의료 격차를 완화하는 중요한 계기가 됨은 물론 지역 내 의료인력 양성과 진료기반을 통해 지역민들이 거주지와 가까운 곳에서 필요한 의료서비스를 받을 수 있을 것이란 믿은 때문이다.

손훈모 순천시장은 자신의 SNS를 통해 "이번 결정은 순천시민과 지역사회가 오랜 시간 한마음으로 뜻을 모아주신 결과"라며 "시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 의과대학 신설을 통해 지역의 필수·공공의료 기반이 충실히 갖춰질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

김문수 국회의원(더불어민주당·순천갑)도 보도자료를 내고 "우리 모두의 기다림이 국립순천대 의대로 답을 얻었다"며 "순천대 의대·병원이 문 여는 날까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

유영철 순천시의회 의장은 "의대 유치의 길은 뜻을 굳게 세우면 마침내 뜻하는 바를 이룬다는 '유지경성(有志竟成)'의 믿음으로 걸어온 길이었다"며 "숱한 난관에도 흔들리지 않은 우리 모두의 의지가 오늘의 결실을 만들었다"고 기쁨을 표현했다.

진보당 순천시위원회(위원장 이성수)도 논평을 내고 "의료는 시혜가 아니라 권리로, 전남과 광주 어디에서도 의료서비스의 차별이 없도록 목포대 의과대학과 대학병원 설립을 포함한 균형 있는 공공의료 확충에도 힘을 모으겠다"고 강조했다.

앞서 교육부와 보건복지부는 이날 오전 전남광주통합특별시와 경상북도를 지역의대 신설 지역으로 선정하고, 각각 국립순천대학교와 국립경국대학교에 각각 60명과 40명 정원의 의대를 설립한다고 공식 발표했다.