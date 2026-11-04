대전 서구, 둔산지구 노후계획도시 정비 본격화…주민소통 강화

▲전문학 대전 서구청장이 '둔산지구 노후계획도시정비사업 주민설명회'에서 발언하고 있다 ⓒ대전 서구

대전 서구가 둔산지구 노후계획도시정비사업의 원활한 추진을 위해 주민소통과 행정지원 강화에 나섰다.

서구는 4일 구청장 태산실에서 전문학 서구청장과 정비사업 전문가, 시·구의원, 주민대표 등 50여명이 참석한 가운데 주민설명회를 개최했다.

이번 설명회는 둔산지구 17개 특별정비예정구역의 정비사업추진 방향을 공유하고 주민들의 사업 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

이날 한국부동산원 이호성 부장은 정비사업추진에 따른 주민 분담금과 조합 운영수칙 등을 설명했다.

이어 대전연구원 정경석 박사는 특별정비계획 수립방향을, 송영규 박사는 선도지구의 주민갈등 극복사례를 각각 소개했다.

참석자들은 정비사업추진과정에서 예상되는 주요 쟁점과 주민갈등 해소방안 등을 논의했다.

서구는 둔산지구 정비사업이 본격화됨에 따라 지난 10월 ‘노후도시관리팀’을 신설하고 전담 행정지원체계를 구축했다.

앞으로 정비사업 단계별 맞춤형 행정지원을 강화하고 정기적인 주민간담회와 전문기관 업무협약 등을 통해 사업추진 기반을 마련할 계획이다.

전문학 서구청장은 “둔산지구 노후계획도시정비사업은 주민 주거환경 개선과 도시의 미래 경쟁력을 높이기 위한 핵심사업”이라며 “전담팀 신설을 계기로 주민 목소리에 귀 기울이고 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.