청송사과축제, 다채로운 체험행사 관광객 발길 사로 잡아

경북 청송군의 대표 가을축제인 ‘제20회 청송사과축제’가 4일 개막한 가운데 사과를 활용한 다채로운 체험행사가 관광객들의 눈길을 끌고 있다.

‘지금 청송! 사과로 물들다’를 주제로 오는 8일까지 청송읍 용전천 현비암 일원에서 열리는 이번 축제는 청송사과의 우수성을 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램을 중심으로 풍성한 즐길거리를 선보이고 있다.

축제장에서는 관광객들이 직접 참여하는 ‘꿀잼-사과난타’와 ‘도전-사과선별 로또’, 사과올림픽 등이 펼쳐져 축제 분위기를 더하고 있다.

특히 청송사과를 활용한 음식과 디저트 체험, 사과 홍보관 등은 관광객들이 지역 특산물의 맛과 품질을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.

개막 첫날에는 청송 도호부사 퍼레이드와 천지신명제, 제29회 청송문화제 개막식이 열렸으며, 축제 기간 다양한 문화공연도 이어진다.

4일 김용빈·진해성·천록담 등이 출연하는 축하공연과 불꽃놀이에 이어 5일에는 박서진·안성훈·박군 등이 참여하는 ‘헬로콘서트 좋은 날’ 녹화공연이 진행된다.

윤경희 청송군수는 “청송사과의 뛰어난 맛과 품질을 직접 경험하고 다양한 체험행사를 즐길 수 있도록 축제 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.