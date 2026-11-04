징역 살고도 '5.18 시민군에 북한군' 왜곡한 지만원, 손배 항소심도 패소

5.18 민주화운동에 북한군이 개입했다고 주장해온 지만원 씨가 자신에게 제기된 손해배상 청구 소송 항소심에서도 패소했다.

광주고등법원 민사3부(고법판사 정현식)는 4일 5.18 기념재단과 5.18 당시 시민군이었던 이들이 지 씨를 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 원심과 마찬가지로 일부 승소 판결했다.

재판부는 지 씨에게 각 원고에게 1000만 원씩 지급하라고 명령했다. 5.18 북한군 개입설을 담아 쓴 책의 유포를 금지하라며 이를 어길 씨 매회 200만 원 씩 추가 지급하라고도 했다.

지 씨는 2023년 1월 발간한 자신의 책에서 5.18민주화운동 당시 촬영된 시민군 사진 속 인물들이 북한군이라는 취지로 주장하는 등의 주장을 폈다.

이에 북한군으로 지목된 당사자와 5.18 기념재단이 지 씨가 출판물로 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다며 손해배상 소송에 나섰다.

앞서 1심 재판부도 지 씨에 대해 각 원고들에게 1000만 원을 지급하라고 판결했다.

한편 지 씨는 북한군 개입설과 관련 5.18민주화운동법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 형사기소돼 전날 구속됐다. 이날 오전 구속적부심도 열렸다.

그 전에도 지 씨는 5.18민주화운동 관련 명예훼손 사건으로 대법원에서 유죄 확정판결을 받아 2024년 1월 출소할 때까지 2년 간 복역했다.