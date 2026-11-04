울산소방본부, 다목적 소방헬기 '수리온' 도입사업 추진

울산소방본부가 노후 소방헬기를 대체하고 야간 산불 진화와 해상 재난 등 항공 대응 역량을 강화하기 위해 다목적 소방헬기 '수리온'을 도입하고 오는 2028년 말까지 배치를 완료할 계획이다.

4일 울산소방본부는 울산시청 브리핑룸에서 기자회견을 개최하고 다목적 소방헬기 '수리온' 1대 도입사업을 추진한다고 밝혔다.

▲김용수 울산소방본부장이 4일 울산시청 브리핑룸에서 기자회견을 개최하고 다목적 소방헬기 '수리온' 도입사업을 설명하고 있다.ⓒ프레시안(정대영)

이번 사업은 노후 소방헬기를 대체하고 야간 산불 진화와 해상 재난 등 항공 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 울산소방본부가 현재 운용 중인 소방헬기는 지난 2000년 12월 도입한 러시아산 까모프로 신속한 항공 대응과 야간 산불 대응, 다양한 항공 구조·구급 임무 수행 등에 어려움이 있어 왔다.

이에 울산소방본부는 2025년부터 2028년까지 총사업비 360억 원을 투입해 소방헬기 도입사업을 진행한다. 재원은 소방안전교부세 150억 원과 시비 210억 원으로 구성되며 2025년 100억원, 2026년 70억원, 2027년 60억원, 2028년 130억원이다. 2028년 12월 최종검사와 납품 절차를 거쳐 신규 헬기를 배치할 예정이다.

울산소방본부가 도입 예정인 수리온의 최대속도는 시속 271㎞, 최대항속거리는 537㎞으로 기존 까모프의 최대속도 시속 230㎞, 최대항속거리 500㎞보다 향상된 성능을 갖췄다. 또 야간비행을 위한 야간투시경과 주·야간 계기비행 장치, 계기비행 등화가 탑재된다. 또한 항법장비를 갖춰 야간 비행과 항로 유지 등을 지원한다.

또 화재진압을 위해 중형 소방펌프차 1대 분량에 해당하는 2700L용량의 배면 물탱크를 탑재하고 인명구조용 호이스트와 탐색등, 구조용 탐색장비 및 구명장비도 갖춘다. 아울러 환자감시장치와 제세동기, 인공호흡기 등 응급의료장비를 탑재해 응급환자 이송과 기내 응급처치를 지원한다.

울산소방본부는 헬기 제작 진행 상황과 단계별 검사 일정을 관리하고 최종검사와 인수 준비를 철저히 추진할 계획이다. 아울러 조종사 6명, 정비사 4명, 구조·구급 인력 6명에 대한 교육훈련과 후속지원 준비도 병행해 신규 헬기의 안정적인 운용 기반을 마련할 방침이다.

아울러 울산소방본부는 수리온 헬기 배치 전까지 기존 헬기를 안정적으로 운용하기 위해 연료탱크 3개에 대한 예방정비예산 2억7400만원도 2027년 본예산에 편성해 연료탱크 정비를 통한 기존 헬기의 안전한 운용 여건을 확보할 계획이다.

김용수 울산소방본부장은 "다목적 소방헬기 도입은 노후 항공 소방장비를 현대화하고 야간 산불 진화와 해상비행 등 특수임무 수행 기반을 확보하기 위한 사업"이라며 "제작과 검사, 운용인력 교육 및 관련 운용기준 정비를 차질 없이 추진해 시민의 생명과 재산을 지킬 수 있는 항공 소방체계를 구축하겠다"고 말했다.

이어진 질의응답에서 실제 수리온 도입시기와 관련된 질문에 김 본부장은 "2028년 12월 말까지 납품을 완료하고 12월에는 본격적으로 운항이 가능하게끔 추진 중에 있다"고 답했다. 이어 수리온 헬기 도입할 경우 기존 헬기인 까모프 공동 운영에 대한 질문에는 "조종수는 같은게 항법은 다른 상황이다보니 추후 논의할 계획"이라고 설명했다.