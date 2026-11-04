대전 갑천 4블록 청년·신혼부부 주택 첫 삽…2029년 준공·951세대 공급

▲대전 서구 도안동에서 갑천4블록 청년주택 기공식이 진행되고 있다 ⓒ대전시

대전 서구 도안동 갑천4블록에 청년과 신혼부부를 위한 주택 건설이 첫 삽을 뜨며 2029년 5월 준공을 향한 본격적인 공사에 들어갔다.

대전시는 4일 민선 9기 청년주택 5000호 공급사업의 일환으로 서구 도안동 갑천4블록 청년주택 기공식을 열었다고 밝혔다.

갑천4블록은 대전도시공사와 민간사업자가 추진하는 지역제안형 공공지원민간임대주택으로 총 951세대가 조성된다. 전 세대 전용면적 59㎡ 규모로 청년과 신혼부부에게 100% 우선 공급된다.

단지는 갑천과 호수공원이 인접해 주거환경이 쾌적하고 교통·생활 편의시설이 잘 갖춰져 있다. 임대료는 주변 시세 대비 특별공급 70% 이하, 일반공급 95% 이하 수준으로 책정돼 최대 10년간 청년층의 주거비 부담을 낮추고 안정적인 정착을 지원한다.

입주자 모집은 2028년 하반기에 진행될 예정이다.

허태정 대전시장은 “갑천4블록 청년주택 기공식은 청년과 신혼부부의 안정적인 주거 기반을 마련하는 뜻깊은 출발”이라며 “청년들이 대전에서 미래를 설계할 수 있도록 맞춤형 주거정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.