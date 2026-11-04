[김포 소식]덕포진 ‘이엉이음 한마당’ 개최 등

ⓒ김포시

◇덕포진 ‘이엉이음 한마당’ 개최

김포시가 주최하고 김포문화재단이 주관하는 ‘이엉이음 한마당’이 14일 오전 11시부터 오후 6시까지 김포 덕포진 역사문화체험관과 덕포진 일원에서 열린다.

이번 행사는 덕포진 포대 지붕 재료인 이엉(짚)을 교체하는 ‘이엉 잇기’를 주제로 지역 예술인과 소상공인이 함께하며, 가족·연인·지역 주민 누구나 참여할 수 있다.

특히 행사 주제인 ‘이엉 잇기’는 김포시가 국가유산 보수·정비 사업으로 매년 진행하는 포대 이엉 보수공사와 연계했다. 행사 당일에는 실제 보수 작업 현장을 바탕으로 한 이엉 잇기 퍼포먼스를 선보이고, 이엉(짚)을 활용한 만들기 체험도 무료로 운영할 예정이다.

부대 프로그램으로는 공연, 먹거리 부스, 소상공인·특산물 부스, 체험 프로그램을 함께 운영한다. 공연은 지역 예술인 무대와 소규모 거리 공연 중심으로 편성한다. 먹거리·특산물 부스는 지역 소상공인과 인근 상권을 연계한 팝업(POP-UP) 공간을 운영해, 지역 상권이 행사에 자연스럽게 참여하도록 구성할 예정이다.

체험 프로그램으로는 덕포진 면제배갑낭 제작, 조선시대 수군 복식 입어 보기, 불랑기포 체험 등을 마련해 덕포진의 역사 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 하고, 관람객의 편의와 체류 만족도를 높일 계획이다.

자세한 사항은 김포문화재단 누리집을 참고하면 된다.

◇모담도서관 ‘세계로 간 한국사람들: 재외동포와 재외동포 기업’ 운영

김포시 모담도서관은 25일 재외동포에 대한 이해를 높이고 세계 각지에서 활동하는 한국인들의 삶과 경제활동을 살펴보는 재외동포 이해교육 ‘세계로 간 한국사람들: 재외동포와 재외동포 기업’을 운영한다.

이번 강연은 JS글로벌한상연구원 이장섭 원장이 재외동포의 형성과 정착 과정, 세계 각국에서 활동하는 한인들의 모습, 재외동포 기업의 성장과 글로벌 경제활동 등을 중심으로 이야기를 풀어갈 예정이다.

강연은 25일 오전 10시부터 김포시민 40명을 대상으로 모담도서관 2층 강의실에서 진행한다. 참가 신청은 4일부터 김포시 통합예약시스템을 통해 모집하며, 전화 신청도 가능하다.

프로그램과 관련된 자세한 사항은 모담도서관 홈페이지를 참고하면 된다.