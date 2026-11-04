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[인사] 경북대 병원
▲ 진료부원장 류현욱 ▲ 공공부원장 김건엽 ▲ 기획조정실장 김홍균 ▲ 교육수련실장 조대철 ▲ 생명의학연구원장 이원주 ▲ 대외협력실장 박동호
박용
기자
py3513@hanmail.net
대구경북취재본부 박용 기자입니다.
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