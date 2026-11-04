강릉시립미술관 문체부 ‘공립미술관 평가인증’ 최종 통과

강릉시립미술관은 지난 2020년과 2023년 연속 미인증 이후 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 공립미술관 평가인증’에서 최종 인증을 통과했다.

올해 상반기 문체부의 ‘공립미술관 설립타당성 사전평가’를 통과한데 이어 ‘공립미술관 평가인증’까지 연이어 획득하며 공립미술관으로서의 위상과 지역 문화 거점으로서의 입지를 확고히 다지게 됐다.

▲강릉시립미술관은 지난 2020년과 2023년 연속 미인증 이후 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 공립미술관 평가인증’에서 최종 인증을 통과했다. ⓒ강릉시립미술관

공립미술관 평가인증제는 '박물관 및 미술관 진흥법'에 따라 문체부가 공립미술관 운영의 질적 수준과 전문성을 높이고 공공적 역할을 확대하기 위해 3년마다 실시하는 제도다. 전국 공립미술관을 대상으로 전문 평가단이 서면·현장·종합평가 등 엄격한 심사 과정을 거쳐 인증 대상 기관을 선정한다.

강릉시립미술관은 과거 두 차례 평가에서 인증받지 못했으나, 이후 조직 체계를 정비하고 학예 전문성을 강화하는 한편, 소장품 관리 체계를 개선하고 미술관 특성을 고려한 특별 기획전시, 시민 참여형 교육 프로그램 등을 확대하며 기획 역량을 꾸준히 축적해 왔다.

이번 ‘2026 공립미술관 평가인증제’ 평가는 2023년부터 2025년까지 3년간의 운영 성과를 바탕으로 진행됐으며, 강릉시립미술관은 전체 평가 항목에서 일정 수준 이상의 성과를 거둬 평가 ‘인증’을 획득했다.

특히 ‘전시 개최’ 및 ‘교육 프로그램’ 분야에서 강릉시립미술관은 89.5점을 기록해 전국 국공립미술관 73곳의 평균 점수인 81점을 웃도는 등 우수한 평가를 받았다.

또한 강릉시립미술관 솔올은 올 상반기 문화체육관광부의 권한 이양에 따라 강원특별자치도가 실시한 ‘2026 공립미술관 설립타당성 사전평가’에서도 ‘통과’ 승인을 획득했다.

심규만 강릉시립미술관 관장은 “그동안 두 차례의 미인증으로 인한 아쉬움을 밑거름 삼아 미술관의 기본을 단단히 다져온 결과, 설립타당성 사전평가 통과와 평가인증이라는 결실을 동시에 얻게 됐다”며, “이번 인증을 계기로 강릉 시민과 관람객에게 한층 수준 높은 문화 향유 기회를 지속적으로 제공하고, 강릉을 대표하는 고품격 시각예술 공간으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.