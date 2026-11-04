양양군, 인구지구 전선 지중화 사업 본격 추진

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 도심지 내 난립한 전신주와 복잡한 가공배선을 정비해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하기 위한 ‘인구지구 지중화 사업’을 본격 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 총 사업비 30억원(특조금 10억원, 군비 20억원)을 투입하여 현남면 의용소방대에서 인구교 북단에 이르는 구간(연장 L=0.6km)의 가공배전선로를 지하에 매설하는 지중화 사업과, 죽도식당에서 인구우체국에 이르는 구간(연장 L=0.25km)의 도로 및 인도 정비 사업을 함께 아우른다.

▲양양군이 도심지 내 난립한 전신주와 복잡한 가공배선을 정비해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하기 위한 ‘인구지구 지중화 사업’을 본격 추진한다. (사업 위치도) ⓒ양양군

원활한 사업 추진을 위해 양양군은 한국전력공사 및 통신사와 긴밀한 협력 체계를 구축했다. 전기공사는 한국전력공사가 주관해 시행하며 양양군은 총 사업비의 50%를 분담한다. 통신공사는 각 통신사가 자체 이설을 시행한 뒤 비용을 별도 정산하기로 했다.

이와 함께 굴착 복구 및 도로·인도 개선은 양양군이 직접 시행한다. 특히 죽도식당에서 인구우체국까지의 구간은 도로 및 보도 폭을 14m로 조정하여 도로 여유 공간을 확보하고, 인도 폭 축소에 따른 주차장을 조성함으로써 주민과 관광객의 주차 편의를 대폭 개선할 계획이다.

양양군은 이번 사업을 통해 보행자들에게 안전하고 탁 트인 시야의 쾌적한 가로경관을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 강풍이나 태풍 등 자연재해 시 우려되던 전신주 전도 위험과 감전 사고를 원천 차단해 주민과 관광객 모두 안심할 수 있는 안전한 도심 공간으로 탈바꿈시킨다는 방침이다.

아울러 깨끗한 도시 미관 조성이 지역 상권 활성화로 이어질 것으로 내다보고 있다.

현재 지중화 사업의 실시설계 용역이 완료됨에 따라, 한국전력공사는 내년 2월에 착공할 예정이며, 양양군은 지중화 사업 완료 시기에 맞춰 사업이 마무리 될 수 있도록 추진에 속도를 낼 계획이다.

다만 공사 기간 중 차로 일부 통제 및 도로 굴착 작업으로 인한 불편이 예상됨에 따라, 양양군은 안전관리 요원을 배치하는 등 군민과 관광객의 불편을 최소화하기 위한 대책을 철저히 마련할 방침이다.

김정중 군수는 “그동안 도시 미관을 저해하고 보행자의 안전을 위협하던 전신주와 전선을 말끔히 정비하여 쾌적한 환경을 만들겠다”며, “더 안전하고 깨끗한 도시로 거듭나기 위한 과정인 만큼, 공사 기간 다소 통행에 불편이 있더라도 군민 여러분의 너른 양해와 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.