대구 달서구의회, 생활임금 조례 제정 방향 토론회 개최

▲달서구의회가 4일 의회 대회의실에서 '달서구 생활임금 도입 및 조례 제정 방향'을 주제로 토론회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ달서구의회

대구 달서구에 생활임금 제도를 도입하기 위한 논의가 본격화하고 있다. 최저임금만으로는 노동자의 기본적인 생활 안정과 삶의 질을 보장하기 어렵다는 문제의식에서 출발한 이번 논의는 지방자치단체 차원의 임금 보완정책을 마련할 수 있을지 주목된다.

다만 생활임금 도입이 실제 정책으로 이어지기 위해서는 적용 대상과 임금 결정 기준, 추가 재정 부담 등 해결해야 할 과제도 적지 않다. 노동자의 생활 안정이라는 정책적 목표와 지방재정의 지속가능성을 어떻게 조화시킬지가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

달서구의회(의장 이선주)는 4일 의회 대회의실에서 '달서구 생활임금 도입 및 조례 제정 방향'을 주제로 토론회를 개최했다.

이번 토론회는 유선경 의원이 주관했으며, 생활임금 제도의 취지와 다른 지방자치단체의 운영 사례를 공유하고 달서구 실정에 맞는 제도 도입 가능성과 조례 제정 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

생활임금은 최저임금 수준을 넘어 노동자가 주거비와 교육비, 교통비 등 기본적인 생활비를 감당하고 인간다운 생활을 유지할 수 있도록 지방자치단체 등이 별도의 임금 기준을 정하는 제도다.

법정 최저임금이 전국적으로 적용되는 최소한의 임금 기준이라면 생활임금은 지역의 물가와 생활 여건 등을 고려해 노동자의 실질적인 생활 안정을 지원하는 보완적 정책이라는 점에서 차이가 있다.

이날 토론회에는 구의원과 전문가, 관계부서 공무원 등 20여 명이 참석했다. 박태경 영남대학교 경영학과 교수가 발제를 맡았으며, 이창근 민주노동연구원 연구위원, 배현주 대구여성노동자회 운영위원, 김무강 전국민주노동조합총연맹 대구지역본부 정책기획국장이 토론자로 참여해 다양한 의견을 제시했다.

논의의 핵심은 생활임금을 어떤 기준으로 산정하고 누구에게 적용할 것인지에 집중됐다.

생활임금의 실효성을 확보하려면 지역의 주거비와 물가, 가계지출 등을 반영한 합리적인 임금 산정 기준이 필요하다. 동시에 제도 적용 대상을 달서구가 직접 고용한 노동자로 한정할 것인지, 출자·출연기관이나 위탁사업장 노동자까지 확대할 것인지도 중요한 검토 과제다.

특히 적용 범위에 따라 수혜 노동자의 규모와 지방자치단체의 재정 부담이 달라지는 만큼 구체적인 대상과 소요 예산을 사전에 분석해야 한다.

재정 문제도 빼놓을 수 없다. 생활임금이 최저임금보다 높은 수준으로 책정될 경우 추가 인건비가 발생하고, 적용 기관과 인원이 늘어나면 예산 부담 역시 커질 수 있다. 제도의 취지를 살리면서도 안정적으로 운영할 수 있는 재정 확보 방안을 마련하는 것이 중요하다.

이날 토론에서는 다른 지방자치단체의 생활임금 운영 사례를 바탕으로 제도 도입 과정에서 고려해야 할 사항들이 논의됐다. 정부의 적정임금·공정수당 등 관련 정책과 담당 부서의 추진 현황도 공유하며 달서구에 적용할 수 있는 정책 방향을 검토했다.

이번 토론회가 주목되는 이유는 생활임금 도입 여부를 넘어 달서구의 노동정책 방향을 구체화하는 논의의 출발점이라는 데 있다.

생활임금 제도가 도입되면 공공부문 노동자의 소득 안정과 근로 여건 개선에 기여할 가능성이 있다. 다만 실제 효과를 거두기 위해서는 제도 적용에 따른 임금 인상 규모와 수혜 대상, 고용 안정성 등을 종합적으로 살펴야 한다.

또한 조례 제정 이후에도 임금 결정과 조정 절차를 투명하게 운영하고, 물가와 지역 경제 상황의 변화를 반영할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다.

토론회를 주관한 유선경 의원은 "생활임금은 노동자의 삶의 질을 높이고 인간다운 생활을 보장하기 위한 중요한 제도"라며 "이번 토론회가 달서구 생활임금 도입을 위한 의미 있는 첫걸음이자 조례 제정을 본격적으로 논의하는 출발점이 되길 바라며, 실질적인 제도 마련으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이번 논의는 달서구가 생활임금이라는 새로운 노동정책을 도입할 수 있을지 가늠하는 첫 단계다. 앞으로 적용 대상과 임금 산정 방식, 재정 소요 등에 대한 구체적인 검토를 거쳐 실제 조례 제정으로 이어질 수 있을지가 관건이다.

노동자의 인간다운 생활을 보장한다는 정책적 취지와 지방재정의 책임성을 함께 고려한 현실적인 제도 설계가 이뤄질 수 있을지 주목된다.